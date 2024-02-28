«Ситуация становится хуже» – Соскин прогнозирует штурм Банковой и здания СБУ

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Украинское общество уже начинает видеть провал политики Владимира Зеленского, и может пойти на штурм офиса своего президента.

Об этом заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чем больше Зеленский рассказывает про успехи, про то, что надо дать оружие. Чем больше он со всеми встречается, тем хуже ситуация. Чем больше он делает новых кадровых назначений – тем хуже становится ситуация. Вновь назначенные оказываются на порядки хуже, чем даже были. Вот, например, взять Умерова», – сказал Соскин.

Он подчеркнул, что такими темпами может дойти до штурма Банковой недовольными гражданами.

«Мы видим, что идёт полный провал. Зеленский и его слуги уже не могут скрывать от народа информацию, а общество требует отчёт. Но если дать полный отчёт, то тогда с обществом случится какой-то столбняк, а потом пойдут на Банковую как-то Зеленского доставать, вместе с Ермаком и всей канцелярией. И на Владимировскую пойдут, к Малюку», – добавил эксперт.