Ситуация тяжелая. Россия дезинформирует о своей слабости в Херсоне – экс-спикер Генштаба

28.10.2022  10:39 (Мск)
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина, Херсон
Новости Украины

Ситуация в Херсонской области крайне тяжелая – Россия стянула на линию фронта большое количество войск и техники.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация в Херсонской области крайне тяжелая – Россия стянула на линию фронта большое количество...

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По мнению Селезнева, Россия лишь пытается демонстрировать слабость на херсонской направлении.

«Ситуация непростая, несмотря на то, что в последние несколько недель российская оккупационная армия проводит очень мощную информационную операцию, она направлена на то, что они пытаются продемонстрировать свою якобы слабость на южном фланге российско-украинского фронта. Я имею в виду правый берег Днепра, Херсонскую область», – сказал экс-спикер генштаба ВСУ.

«Но на самом деле, ситуация там чрезвычайно сложная, россияне туда стянули большое количество сил и средств, потому там будут тяжелые бои, это объективно», – заявил Селезнев.

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