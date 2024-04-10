Ситуация тяжелая, Россия сносит линии обороны, – полковник СБУ

Анатолий Лапин.  
10.04.2024 12:00
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Донбасс


Ситуация для ВСУ в Часов Яре тяжелая – российская армия давит одновременно с трех сторон, перерезая логистику. В ближайшую неделю станет ясно, придётся ли Украине оставлять ещё один город на Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Жданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация для ВСУ в Часов Яре тяжелая – российская армия давит одновременно с трех...

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«Противник сейчас обходит через Ивановское, Богдановку и в лоб еще бьет, – с трех сторон атакует, эту тактику он испробовал в Авдеевке. Сейчас он очень серьезно давит как в Богдановке, так и в Ивановском. Если он обойдет сверху, то есть, это будет с севера и с юга, то нашему гарнизону там будет несладко.

Сейчас они берут под контроль логистику, как и было в Авдеевке. Почему наш авдеевский гарнизон оставил позиции – потому что взяли под контроль обеспечение, логистику, и невозможно обеспечивать воюющих боекомплектами, продовольствием и тому подобное. Поэтому ситуация тяжелая, я думаю, в течение недели станет более ясно, сумеем мы сдержать этот натиск или не сумеем.

И последнее – упоминали о КАБах. По опыту Авдеевки сейчас противник сбрасывает, уничтожает все здания, которые находятся в Часов Яре, то есть, в городе. Потому что наша тактика такая – мы сначала перед городом защищаемся, если противник наседает, мы заходим в городскую настройку и используем это как оборонительные укрепления. А для того, чтобы этого невозможно было сделать, противник через нашу голову бросает бомбы, которые полностью стирают с лица земли саму городскую застройку. Само по себе, закрепиться невозможно, и тогда придется отходить назад. Поэтому ситуация очень тяжелая», – заявил Стариков.

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