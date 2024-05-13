Ситуация тяжелее, чем в 2022-м – снайпер ВСУ

Анатолий Лапин.  
13.05.2024 12:16
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Сегодня для ВСУ сложилась более сложная ситуация, чем та, что была в начале СВО в 2022-м году. Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил снайпер ВСУ Константин Прошинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Прошинского, сегодняшняя российская армия представляет более серьезную угрозу, чем два года назад.


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«Не скажу что-то новое – ситуация, действительно, очень тяжелая, достаточно тяжелая. Я считаю, что гораздо тяжелее, чем в начале войны из-за того, что, если в начале войны они рассчитывали взять нас нахрапом, и орковская армия реально не была готова к тому сопротивлению, которое сделала вся Украина, все жители Украины в тот момент, то за два с лишним года они, надо признать, учатся воевать.

Они умеют изготавливать оружие, они поставили свою экономику на военные рельсы, они совершенствуются, поэтому на сегодня российская армия представляет из себя гораздо большую угрозу, чем два с лишним года назад», – заявил Прошинский.

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