Ситуация тяжелейшая. Россия готовит серьезное наступление – Мосийчук

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Россия будет выбивать украинские войска из Харькова и возьмет Сумы. Дальше ситуация будет развиваться таким образом, что разбитая инфраструктура, заминированные поля и падающая экономика приведут страну к голоду.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом участника картельной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ подразделения «Азов» «АТО» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже небольшие успехи на Покровском направлении перечеркнуты продвижением оккупантов на направлении Купянском. Российские войска продвигаются там и захватывают населенный пункт за населенным пунктом. Это чтобы не было шапкозакидательства и ура-перемог. Тяжелая ситуация на фронте, очень тяжелая, которая помножена на серьезные ракетные удары, которые вызывают, если не панику, то досаду у людей. Это и Запорожье, Харьков, – это вообще боль всей страны по факту сегодня. Ситуация тяжелейшая. То, что враг готовит серьезные наступательные действия, сомнений нет – об этом говорит разведка, это повторил президент, это очевидно по карте боевых действий. Поэтому надо быть готовым», – заявил Мосийчук.