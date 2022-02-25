«Ситуация угрожающая», – Кличко отдал приказ защищаться бетонными блоками

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Виталий Кличко отдал приказ перекрывать бетонными блоками улицы Киева, чтобы не допустить занятия украинской столицы российскими миротворцами.

«Ситуация сейчас для Киева – без преувеличения – угрожающая. Следующая ночь, к утру, будет очень сложной. Российские войска – вплотную к столице», – сказал градоначальник в эфире ТВ.

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По словам Кличко, сейчас в Киеве действуют русские ДРГ, поиском которых заняты полиция и ВСУ.

«В столице взяты под охрану и особый контроль мосты. Их дежурит военная техника и бойцы Вооруженных сил. Также оборудуют блокпосты не только на основных въездах в город. Но и устанавливают блоки, перекрывающие движение у стратегических объектов в столице. Мы делаем это для защиты Киева», – заявил Кличко.