«Ситуация угрожающая», – Кличко отдал приказ защищаться бетонными блоками
Виталий Кличко отдал приказ перекрывать бетонными блоками улицы Киева, чтобы не допустить занятия украинской столицы российскими миротворцами.
«Ситуация сейчас для Киева – без преувеличения – угрожающая. Следующая ночь, к утру, будет очень сложной. Российские войска – вплотную к столице», – сказал градоначальник в эфире ТВ.
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По словам Кличко, сейчас в Киеве действуют русские ДРГ, поиском которых заняты полиция и ВСУ.
«В столице взяты под охрану и особый контроль мосты. Их дежурит военная техника и бойцы Вооруженных сил. Также оборудуют блокпосты не только на основных въездах в город. Но и устанавливают блоки, перекрывающие движение у стратегических объектов в столице. Мы делаем это для защиты Киева», – заявил Кличко.
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