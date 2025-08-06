«Ситуация угрожающая» – полковник ВСУ доложил, что армия России наступает по всем направлениям
На Донбассе российская армия выбивает противника по многим направлениям.
Об в эфире видеоблога журналистки Людмилы Немыри заявил обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Изолируя Купянск с севера, противник берёт под плотный огневой контроль основную линию снабжения ВСУ на плацдарме восточнее Купянска и Оскола. Это крайне угрожающая ситуация.
И сил противника тут достаточно, чтобы вести интенсивные наступательные действия», – сказал Машовец.
Он пожаловался, что южнее ситуация для ВСУ складывается ещё хуже.
«Если противник продолжит продвигаться на юг, вдоль Чёрного Жеребца, нашим войскам придётся оставить Серебрянское лесничество.
Эта ситуация вообще касается перспектив удержания Северского плацдарма. Потому что противник упорно атакует, и если наши войска отойдут, перспектива удержания сёл вдоль Северского Донца станет достаточно проблематичной для ВСУ», – подытожил укро-полковник.
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