Ситуация ухудшается. Что заставило Армению и Азербайджан возобновить пограничные бои

15.07.2020, Москва, Александр Ростовцев

12 и 13 июля между Арменией и Азербайджаном произошёл вооружённый конфликт. От прежних боевых столкновений этот конфликт отличается тем, что стороны обменивались артиллерийскими и миномётными ударами вдали от карабахского фронта.

На этот раз противники устроили пальбу на границе двух государств: Товузского района Азербайджана, непосредственно граничащего с северо-восточной Тавушской областью Армении.

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В Баку признали, что в ходе двухдневной войны их войска потеряли четырёх человек убитыми и пять человек ранеными. Азербайджанская сторона также утверждает, что их артиллерия «отомстила армянским агрессорам, уничтожив множество солдат», однако в Ереване сведения о погибших со своей стороны опровергают.

Армянские источники сообщают, что 13 июля обстрелы с противоположной стороны возобновлялись каждые 15–20 минут в течение дня. В азербайджанской прессе говорится, что армяне задействовали снайперов и пулемётчиков, свыше 70 раз нарушив режим прекращения огня.

Минобороны Азербайджана опубликовало видео с беспилотника с комментарием «уничтожение армянского приграничного опорного пункта с автомобилями, артиллерией и живой силой», однако идентифицировать время и место удара не представляется возможным. В Ереване это видео оставили без комментариев.

Минобороны Армении, в свою очередь, распространило видео поражения армянскими средствами ПВО азербайджанского многоцелевого беспилотника Hermes-450 производства израильской компании Elbit, который специалисты считают одним из лучших в своём классе.

сбитый азербайджанский беспилотник Hermes-450

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, на внеочередном заседании Совбеза республики, толкнул бодрую речь о том, что «усилиями национальных вооружённых сил границу удалось удержать и армянские солдаты не смогли углубиться ни на сантиметр».

Премьер Пашинян на экстренном заседании правительства возложил всю вину за развязывание конфликта на азербайджанскую сторону и назвал её действия «провокационными».

По прошествии суток, после прекращения огня, наблюдатели задаются вопросом: что стало причиной прямого пограничного столкновения вооружённых сил Армении и Азербайджана?

Выводы не понравятся ни одной из противоборствующих сторон.

Главной причиной конфликта стали накопившиеся проблемы и противоречия в обоих постсоветских государствах.

Разразившийся коронакризис ударил по экономике и общественной стабильности как Армении, так и Азербайджана.

Подсчитано, что за время пандемии Армения потеряла не менее $1,5 млрд. Карантинные меры в республике введены с марта текущего года и продлены до середины августа. Гражданам запрещено покидать дома без защитных масок и документов, за нарушения введены штрафы. Несмотря на введённые меры безопасности, уровень заболеваемости держится на высоком уровне.

При этом чиновники «новой формации» не стесняются нарушать режим самоизоляции. Недовольство в обществе нарастает, в Армении то и дело проходят набирающие силу акции протеста.

“корона” в Армении

Ситуация также усугубляется политическими преследованиями, развязанными правительством Пашиняна против оппонентов. В июне посредством парламентского переворота «революционеры» смели последний независимый орган власти Армении – Конституционный суд.

Также, по инициативе Службы нацбезопасности (СНБ) Генпрокуратура республики возбудила уголовные дела против лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, два года назад поддержавшего рвущегося к власти Пашиняна.

В Азербайджане практически та же ситуация. В республике действуют жёсткие карантинные меры, не работают предприятия, закрыты торговые центры, прервано движение общественного транспорта, ограничено передвижение населения. Чувствительным ударом для экономики Азербайджана стало резкое падение спроса и цен на нефть.

“корона” в Азербайджане

Наблюдатели-кавказоведы делают неутешительный вывод, что военный конфликт выгоден правящим кругам обеих стран, чтобы перенаправить общественное напряжение, отвлечь население от внутренних проблем.

Дополнительным стимулом к конфликту стало прекращение зашедших в тупик переговоров по проблеме Нагорного Карабаха. Вместо переговоров в Мюнхене, состоявшихся в феврале этого года, стороны перешли к взаимным обвинениям, а первая публичная дискуссия двух лидеров перешла в перепалку.

бесплодные переговоры глав Армении и Азербайджана в Мюнхене, февраль 2020 года

Перефразируя классиков, «Дом «Воронья слободка» был обречён. Он не мог не сгореть. И действительно, в полночь он запылал, подожжённый сразу с нескольких сторон».

Одним из главных подстрекателей к разжиганию конфликта между Арменией и Азербайджаном наблюдатели считают турецкого президента Эрдогана. МИД Турции уже обрушился с обвинениями армянской стороны в агрессии против Азербайджана, и в Анкаре уже заявлено о поддержке «стратегического партнёра».

стратегические партнёры

И в самом деле, между Анкарой и Баку заключено соглашение, по которому Турция взяла на себя обязательства оказать всемерную помощь Азербайджану в конфликте с Арменией.

Одной из главных версий разжигания Анкарой тлеющего армяно-азербайджанского конфликта является недовольство Эрдоганом действиями российских и сирийских войск в провинции Идлиб, где турецкие интервенты теряют инициативу, а их совместные наступления с исламистами гасятся политическими действиями Москвы и контратаками сирийских войск при поддержке российских ВКС.

Не следует сбрасывать со счетов и ливийский фактор, в котором Россия и Турция находятся по разные стороны конфликта.

В Кремле в очередной раз всерьёз намерены вернуть обе конфликтующие стороны за стол переговоров. Хотя военные эксперты полагают, что для полномасштабной войны между Арменией и Азербайджаном нет фундаментальных предпосылок, однако пограничные столкновения и позиционные бои могут расти и шириться. Не исключено появление новых очагов напряжённости по всей протяжённости армяно-азербайджанской границы.

В ОДКБ также обеспокоены двухдневной войной. Ситуация осложняется ещё и тем обстоятельством, что военная поддержка Армении, члена ОДКБ, чревата потерей нечуждого нам Азербайджана, и окончательного попадания этой бывшей советской республики в цепкие турецкие объятия, чего, по-видимому, и добивается гражданин султан Эрдоган, собиратель Великого Турана из любых земель, до которых руки дотянутся.

Тот факт, что Армения и Азербайджан на этот раз сцепились не из-за Нагорного Карабаха, говорит о том, что враждебность сторон гораздо глубже, чем просто территориальные разногласия, и противники никак не готовы оставить в прошлом взаимную резню не только 1992 – 1994 годов, но и более чем столетней давности.

Стало быть, и процесс примирения сторон станет ещё более трудным и противоречивым.