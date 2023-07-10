«Ситуация ухудшается. «Вагнер» идет» – президент Литвы

Владимир Гладков.  
10.07.2023 16:43
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Литва, НАТО, Россия


Страны НАТО будут усиливать своё присутствие в Прибалтике, постепенно расширяя находящиеся там военные группировки до бригад.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместном с президентом Литвы брифинге в Вильнюсе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны НАТО будут усиливать своё присутствие в Прибалтике, постепенно расширяя находящиеся там военные группировки...

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В зале поинтересовались усилением военной группировки НАТО в странах Прибалтики.

«Германия обещает разместить бригаду в Литве, Канада – в Латвии. Нужны ли более официальные соглашения для утверждения этих планов в формате НАТО?» – прозвучал вопрос.

«НАТО уже увеличила присутствие в Балтийском регионе. Мы создали несколько лет назад четыре боевых группы. А потом, после полномасштабного вторжения России на Украину мы увеличили количество боевых групп на востоке Альянса.

На саммите было принято решение, что эти группы можно масштабировать до уровня бригад. Предварительно размещённое оборудование и инфраструктура позволяют масштабировать их до уровня бригады», – пояснил Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что план по усилению восточных границ НАТО будет согласован в ближайшие дни.

«На саммите завтра-послезавтра мы согласуем новый план обороны, план сил, инфраструктуру и требования, которые необходимы для защиты всех стран-членов НАТО», – добавил он.

В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа пожаловался о большой опасности, в которой оказалась его страна из-за противостояния Запада с Россией.

«Я приветствую решение Германии. Мы долго ждали этого решения. Ситуация, в которой находятся Прибалтийские страны – ситуация вокруг не улучшается, а ухудшается. Мы видим последние события в Белоруссии, что касается возможного разворачивания ядерного оружия, и возможного прихода группы «Вагнер» в эту страну.

Мы должны обращать внимание не только на усиление и поддержку, но и на усиление присутствия сил НАТО в этом регионе», – сказал президент.

Он подчеркнул, что на грядущем саммите НАТО должны быть приняты решение по значительному усилению восточного фланга Альянса, которое будет направлено против врага НАТО – России.

«Укрепление обороны восточного фланга – это важный инструмент, который нужен сейчас, и который является инструментом сдерживания, чтобы страны, которые настроены против нас, не хотели испытывать нашу оборону», – добавил Науседа.

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