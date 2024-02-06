«Ситуация ухудшилась»: в Раде огласили, что американская помощь откладывается в долгий ящик

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У американских законодателей нет голосов, чтобы утвердить финансовую помощь Украине в размере 61 миллиарда долларов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем тг-канале написал депутат Верховной рады, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Он отмечает, что «по сделке ситуация еще усугубилась».

«По Сенату – там нужно 60 голосов (напомню, это потому что если меньше 60, то могут республиканцы заняться флибустьерством). У демократов 50 голосов +1 внефракционный (и она будет за, так как соавтор закона). То есть еще нужно 9 республиканцев. И смотрится так, что даже это будет неувязкой», – описывает ситуацию депутат.

Впрочем, далее следует рассмотрение в Палате представителей, где большинство у республиканцев, то есть здесь для Украины все складывается еще хуже.

«Мне кажется, скорее всего, вопрос границы просто уже исчезнет с переговоров. Теперь, правда, не понятно, что будет с помощью Украине, Израилю и Тайваню. В то же время Палата будет пытаться проголосовать начало импичмента Министра внутренних дел (нужно простое большинство) и дальше… тоже ничего не будет.

Короче, как и писал, сейчас Конгресс разойдется на перерыв до 27 февраля. И там уже переговоры будут в рамках бюджета (который заканчивается 01 марта)», – резюмирует Железняк.

Напомним, что республиканцы отказываются утверждать помощь Украине без пакетного голосования за ужесточение антимиграционных норм, на что не соглашаются демократы.

В Сенате разработали компромиссный вариант, но его жестко раскритиковал как спикер Палаты представителей Майк Джонсон, так и Дональд Трамп, на которого ориентируется большая часть партии как практически 100-процентного кандидата в президенты на предстоящих в ноябре выборах.