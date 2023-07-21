«Ситуация улучшается каждую неделю» – военкор разогнал авто до 170 км/ч в зоне СВО

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Несмотря на продолжающиеся боевые действия, Россия в зоне СВО активно восстанавливает дороги – в частности, по Донбассу уже можно разъезжать без риска поломать автомобиль.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный корреспондент Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот принято критиковать власть, но иногда она делает просто гениальные шаги, стратегические и тактические. Сразу же, как было освобождено Приазовье, а оно было освобождено достаточно быстро, сразу же начали восстанавливать трассу Чонгар-Новоазовск, это получается до границы с Ростовской областью. Получается, плечо короче, чем Краснодарское. В прошлом году поездки туда у меня заканчивались визитом в автосервис, а уже в октябре я был в Новой Каховке, и с удивлением обнаружил, что процентов на семьдесят трасса готова. А сейчас она готова вся. Она идеальная. Я шёл по ней и сто семьдесят», – сказал Стешин.

Он подчеркнул, что такими темпами ремонт дорог на освобождённых территориях будет закончен к осени.

«Туда, куда приходит Россия, сразу делают дороги. Ситуация с дорогами меняется в сторону улучшения каждую неделю. Ещё в мае я ездил к «Вагнерам» от Донецка практически до окрестности Луганска я не поймал ни одной ямы. Там всегда были ужасные дороги, я рвал покрышки и менял диски. Но и там начали их делать. Ремонт дорог идёт без остановки. И есть такое мнение, что к осени сделают практически всё», – добавил военкор.