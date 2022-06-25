«Ситуация ужасная» – после получения статуса кандидата в ЕС Яценюк стенал пуще прежнего

После предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, следующим шагом европейских стран должна быть беспрецедентная коллективная материальная помощь.

Об этом в ходе «Киевского форума по безопасности» заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он поблагодарил европейские страны вместе и по отдельности за «историческое решение предоставить Украине европейскую перспективу». Экс-премьер подчеркнул, что для того, чтобы знать, что делать дальше, нужно понимать, что происходит на сегодняшний момент.

«Мы уже временно потеряли 21% украинских территорий. Я ожидаю, что до 55% упадет ВВП. Где-то 35% будет составлять дефицит бюджета – намного больше, чем когда наше правительство было у власти.

35% украинцев уже потеряли свои работы. Мы будем иметь где-то 100 млрд. долларов общего государственного долга. В наше время было 67 млрд. Мы нуждаемся в 8 млрд. для того, чтобы заполнить наши подземные газовые хранилища. И еще неизвестно, какой будет цена на газ.

Ситуация, на самом деле, не просто сложная, а ужасная. Это – факт, те реалии, в которых мы живем.

С другой стороны, еще одна очень драматически важная вещь: 10 млн. украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Это либо эвакуированные лица, либо беженцы. 10 млн – это больше, чем все население балтийских стран. Экономисты, политики иногда называют их «человеческим ресурсом». Это – не человеческий ресурс, а живые люди, которые были вынуждены оставить свои дома, и не знают, что с ними случится в будущем, что с ними будет завтра», – ныл Яценюк.