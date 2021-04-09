«Ситуация в Белоруссии не становится лучше» – взгляд из Минска

09.04.2021, Москва, Эдуард Шаповалов

Уличные выступления прозападной оппозиции в Белоруссии, похоже, сошли на нет. Однако экономическая ситуация в республике продолжает ухудшаться. Как известно, в последние годы Александр Лукашенко играл в многовекторность и отказывался от настоящей интеграции с Россией.

О том, как выглядит ситуация из Минска, «ПолитНавигатору» рассказал председатель Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Калякин.

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— Лукашенко призвал перераспределить полномочия органов власти в течение года. Как вы оцениваете эту задачу? Насколько она может изменить положение дел в стране? И какие полномочия, по вашему мнению, должны быть перераспределены?

— Это давно не новый вопрос для белорусского общества. Лукашенко не в первый раз говорит, что его полномочия нужно перераспределить. Но будет ли это, и что вообще Александр Григорьевич подразумевает под этим, трудно сказать.

С точки зрения конституционной реформы, о которой идет много разговоров, безусловно, от президента должны быть забраны полномочия, связанные с любой законодательной деятельностью. На сегодняшний день у нас два законодательных органа.

С одной стороны, Палата представителей и Национальное собрание, а, с другой стороны, Александр Лукашенко, который издает декреты, и который выше законов. В связи с чем возникают противоречия. У нас должен быть один законодательный орган в лице парламента как в большинстве стран мира.

Безусловно, часть полномочий должна быть передана правительству, и оно должно быть полномочным органом исполнительной власти. Сегодня и в этой линии власти существует дублирование. Есть правительство, а с другой стороны — президентская вертикаль, которой руководит АП.

Они друг друга дублируют и часто так же не корреспондируются между собой. От президента правительству должны быть переданы функции, связанные со всей экономической деятельностью и организацией. А также по ряду других направлений. В сегодняшнем смысле правительство выполняет чисто декоративную функцию. И не обладает полномочиями, чтобы выполнять какие-то свои планы и решения.

В-третьих, должны быть серьезные перераспределения полномочий между центром и регионами. В республике должна быть проведена реформа местного управления и самоуправления. Значительная часть полномочий и, естественно, ответственности за услуги, которые предоставляются государством населению, должны быть переданы местным органам власти.

А для этого они должны получить соответствующую компетенцию и соответствующие полномочия от людей, которые должны их избирать. Органы представительной и исполнительной власти должны избираться населением непосредственно на местах.

И, естественно, должны быть созданы независимые органы судов, которые не были бы как сегодня подчинены исполнительной власти, через механизм назначения судей и их финансирование. В силу того, что суды подчинены исполнительной власти, они не способны принимать решения на основе закона. Существует телефонное право.

И многие судебные решения и в области экономической деятельности, и политической, и уголовной принимаются не в соответствии с законом, а в соответствии с решениями исполнительной власти.

— Бабарико заявил о создании его штабом новой партии «Вместе». Как вы относитесь к этой его инициативе? И насколько возможно сейчас говорить о независимости партии, лидер которой сидит в СИЗО?

— У нас в стране не приходится говорить о независимости вообще кого бы то ни было. На территории Республики не действуют законы. Даже сам Лукашенко заявил при назначении прокуроров, что сегодня не до законов. А когда отсутствует законность в стране, то говорить о какой-то законной деятельности политических партий не приходится.

И не только партий, но и других институтов гражданского общества.

Что касается создания партии, то я приветствую создание любой новой политической силы, которая позволит гражданам объединяться по своим интересам, чаяниям и видению будущего Беларуси.

Процесс создания новых и вступление граждан в уже существующие партии крайне важен. Если у нас будут сильные, структурированные партии, которые будут массово поддерживаться населением, они и будут инструментом, с одной стороны, общественно-политического диалога внутри страны, а с другой стороны, инструментом реализации властных функций. Пока что ничего лучше института политических партий для этого придумано не было.

— Вы довольно резко критикуете Лукашенко. Вам не страшно? Большинство оппозиционеров сейчас находятся за решеткой или за рубежом. Где та грань, которую оппозиционеру в Белоруссии не стоит переступать, чтобы чувствовать себя в безопасности?

— Этой границы не существует. У нас в стране многие люди сейчас сидят в тюрьме ни за что. И бежать за границу многие были вынуждены не потому, что они что-то совершили, а потому что в условиях абсолютного беспредела и абсолютного несоблюдения действующих законов любой человек сегодня может оказаться за решеткой просто потому, что он кому-то не понравился, или даже случайно попал под раздачу.

Но то, что за границей большинство, я бы не сказал. Все-таки там находится меньшинство тех, кто занимается политической деятельностью. Просто люди, которые сегодня за пределами страны больше на слуху, им больше уделяется медийного времени. Но вся политика все же осуществляется внутри Беларуси.

Нельзя делать внутриполитическую деятельность, находясь за рубежом. Это ее имитация. Но повторюсь, многие люди оказались там не по своей воле.

Никто сегодня не застрахован и нет такой черты, перейдя которую ты будешь чувствовать себя в безопасности. Просто нужно делать выбор между совестью и страхом.

— Вы говорили, что не ожидаете серьезных прорывов в экономике Белоруссии, и потому не стоит ожидать улучшения в качестве жизни общества. Поэтому недовольство в обществе будет накапливаться. Скажите, а что, по вашему мнению, в ближайшие годы могло бы стать спусковым крючком в этой ситуации? И чего правительству РБ стоит избегать?

— Спусковым крючком может стать что угодно. Это может быть вообще никак не связано с политикой. Может произойти несчастный случай где-нибудь на производстве. Либо какая-то авария, которая вызовет взрыв массового недовольства людей существующей властью.

Причины этого сегодня известны — неудовлетворенность людей собственной жизнью, как в экономическом и социальном, так и в политическом плане. Люди чувствуют, что государство их не защищает, а, наоборот, угнетает. Все это накапливается. А что станет каплей, которая вызовет взрыв, никто не знает.

И так всегда было в истории. Даже великие революции иногда начинались с того, что просто вовремя не подвезли хлеб, как во время февральской революции 17-го года. Ведь революция произошла не потому, что хлеб не подвезли, но это стало последней каплей.

И говорить, что какое-то событие станет спусковым крючком — это гадание на кофейной гуще. Но сами причины нарастают. С того времени, как мы с вами говорили несколько недель назад, жизнь стала не лучше, а хуже. Цены выросли, зарплаты упали. От этого настроение людей лучше не становится.