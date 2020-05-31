Ситуация в Белоруссии стремительно развивается в сторону Майдана

31.05.2020, Москва, Елена Острякова

События в Белоруссии развиваются в последние дни по сценарию цветной революции. Предусмотренная законодательством процедура сбора подписей за претендентов в кандидаты в президенты превратилась в массовые акции по всей стране.

Особенность белорусского законодательства заключается в том, что пройти первый этап на пути к президентству относительно легко. По словам председателя ЦИК Лидии Ермошиной, даже «бомж со свалки» может зарегистрировать свою инициативную группу. Отсев происходит позже: мало кому удается собрать за месяц необходимые 100 тысяч подписей.

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По поводу «бомжей» Ермошина слукавила, конечно. 19 мая она легко нашла повод отказать в регистрации 22 инициативным группам, связанным с одним из классиков националистической оппозиции Николаем Статкевичем. Он не скрывал своей стратегии: двинуть на первом этапе как можно больше претендентов в кандидаты, чтобы иметь возможность легально митинговать под видом сбора подписей.

Вместе с «птенцами Статкевича» задвинули и относительно популярного блогера Сергея Тихановского на том основании, что он не явился в ЦИК лично. Не явиться потенциальному кандидату помогла власть, отправив его отбывать административный срок за участие в зимних митингах против интеграции с Россией.

В общем, все шло, как обычно в Белоруссии (не зря пресс-секретарь президента Лукашенко Наталья Эйсмонт с гордостью заявляет: «диктатура – наш бренд»). Но затем произошел непонятный сбой.

ЦИК почему-то зарегистрировал инициативную группу жены Тихановского Светланы, а самого блогера выпустили из ИВС. По слухам, это произошло по просьбе новых американских друзей Лукашенко, близость с которыми белорусский президент боится потерять. Чем тогда злить Россию?

Получилось как с Януковичем, который в свое время отозвал войска с Майдана после звонка из Вашингтона. Легальный сбор подписей превратился в полноценные манифестации, численности которых классическая националистическая оппозиция может только позавидовать. Тихановскому удалось вывести на улицы «рассерженных горожан», а не только маргиналов-змагаров.

Впрочем, вовремя сориентировавшийся Статкевич тут же примкнул к Тихановскому. Видимо поэтому на пикетах все больше националистической бело-красной символики и даже флагов Евросоюза. Вместо предложенного блогером слогана «Стоп таракан» кричат змагарские «Живе Беларусь» и «Верим-зможем-перяможем».

Происходит, как в свое время на Украине. Прекраснодушных хипстеров подминают активные и агрессивные националисты-западники и русофобы. Боевиков пока не видно, но зато страх потеряли обычно законопослушные белорусы. Когда в пятницу милиция задержала Тихановского, молодые люди бросались под машины правоохранителей.

Сегодня в Минске женщины отбили у гаишников мужчину, который решил прокричать милиционерам «Позор!». Вообще-то что-то подобное сейчас кричат на всех пикетах по сбору подписей, и ППС на это не реагирует, что в принципе для Белоруссии очень не характерно. Гаишники новых трендов не уловили и искренне возмутились «оскорблением при исполнении».

При всей своей любви к Трампу и Помпео долго «последний диктатор Европы» эти беспорядки терпеть не мог. В пятницу был арестован Тихановский, сегодня – его союзник-националист Статкевич и еще 20 активистов.

Параллельно в государственных СМИ масштабно и величественно развертывается информационная война. «Лучшие люди города» через соцсети и напрямую перед журналистами выражают свое возмущение нарастающим «беспределом». Здесь и артисты, и режиссеры, и композиторы, и спортсмены, и многодетные матери, врачи, и депутаты, и общественники, и сенаторы.

К ним в комментарии набегают люди, которые стыдят и оскорбляют уважаемых людей. Такая же вакханалия творилась на страничках у Елены Кузминой, которая спровоцировала арест Тихановского, пока женщина не удалила все аккаунты.

Все это можно было бы счесть народным гневом, если бы раньше мы не наблюдали такую же технологию травли инакомыслящих, отработанную змагарями-националистами. Они наскакивали на тех, кто осмеливался выступать в защиту русского языка и культуры против белорусизации.

«На мой взгляд деятельность Тихановского напоминает работу нового вида секты – ютуб-секту. Причем, если имеются в большинстве безобидные ютуб-секты по домоводству, кулинарии, строительству, медицине, то данная ютуб-секта носит агрессивный и антисоциальный, деструктивный характер. Мало того, что характерным ее признаком выступает низкий уровень интеллекта, то еще к этому добавляется консолидация асоциальных и маргинальных, агрессивных элементов из провинции», – написал в своем «фейсбуке» близкий к президенту политолог Петр Перовский.

Он считает, что за кампанией Тихановского стоит политтехнолог Виталий Шкляров, который известен тем, что организовывал избирательные кампании российских политиков Дмитрия Гудкова и Ксении Собчак, работал в США на кампаниях Барака Обамы и Берни Сандерса, консультировал Ангелу Меркель. Также Шкляров сотрудничал со сторонником экс-президента Грузии Михаила Сакаашвили – Григолом Вашадзе.

В целом белорусская власть вполне осознала, что, несмотря на дружбу, Запад развернул против нее типичный сценарий «цветной революции». Причем, собраться Площа-Майдан может даже не под выборы в августе, а уже в июне, когда ЦИК не зарегистрирует альтернативных кандидатов или даже одного Тихановского, который изначально не скрывал, что вступает в кампанию с одной целью – развернуть протесты. И при этом открыто восхищался украинским опытом.

«Скорее всего «выборы» закончатся в ближайшие дни. Властям придется задействовать силовые ресурсы для того, чтобы погасить волну «подписной революции». Растягивать игру в «выборы» и «политическую оттепель» на три месяца (и даже на пару недель) опасно и нецелесообразно, особенно если это может привести, по итогу голосования, к Площади. Поэтому, для Лукашенко проще, дешевле немедленно и полностью стерилизовать «выборы», чем потом расправляться с большим протестом», – написал у себя в «фейсбуке» либеральный политолог Павел Усов.

Он прогнозирует, что ЦИК зачистит не только скандального Тихановского, но и солидных альтернативщиков – экс-банкира Виктора Бабарико и экс-дипломата Валерия Цепкало.

Однако оба тяжеловеса, хотя и с оговорками, поддержали возможную Площу. Тихановского же прозападные правозащитники поспешили объявить «узником совести». К тому же 10-дневный праздник непослушания, который власти позволили «рассерженным горожанам», несколько расслабил обычно опасливых белорусов.

Таким образом, загнать страну обратно под ноготь Лукашенко будет не так просто, как раньше. Запасаемся попкорном, чтобы наблюдать, сможет ли Батька противостоять типовому сценарию дестабилизации, который уже разрушил Украину.

Кстати, мужика, которого отбили у гаишников, вечером арестовали. Диктатура это все-таки белорусский бренд.