Ситуация в Боснии накаляется. Додик выступил с резким заявлением

В Германии на уровне парламента проходят обсуждения политический кризис в Боснии и Герцеговине, что вызвало негодование местных сербов и хорватов

Так, в соцсети резкий комментарий по этому поводу опубликовал сербский член Президиума БиГ Милорад Додик, который ранее вместе с коллегой от хорватской партии Драганом Човичем попал в список «националистов», которые по версии ЕС, «разрушают страну».

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«Откуда у депутатов Бундестага право иметь дело с нами, кто дал им мандат? Если уже хотят помочь, пусть не вмешиваются в наши внутренние дела. Они заранее решили, что в ситуации в БиГ виноваты только сербы и хорваты», — написал Додик по поводу объявления, что парламент Германии вскоре должен рассмотреть резолюцию по БиГ.

Он также считает, что Адис Ахметович, докладчик Бундестага по Западным Балканам, сумел передать свою фанатичную позицию и перетащить на сторону мусульман-бошняков других депутатов.

«Совершенно ясно, что Ахметович, корни которого в БиГ и который придерживается антисербских взглядов, не видит никакой проблемы в заявлениях [лидера боснийских мусульман] Бакира Изетбеговича и его стремлении к созданию исламского государства в БиГ», — заключил сербский лидер.

Отметим, что в последние дни сараевские СМИ широко освещали значение и содержание готовящейся в Германии резолюции, указывая, что в ее текст будут включены имена двух политиков, изображаемых разрушителями БиГ и «считающимися националистами» — сербского члена президиума БиГ Милорада Додика и лидера Хорватской демократической партии БиГ Драгана Човича. При этом в списке нет президента боснийской Партии демократического действия Бакира Изетбеговича.

Портал «Слободна Босна», ссылаясь на одно из выступлений в СМИ депутата от Социал-демократической партии Германии в немецком парламенте Йосипа Юратовича, передает, что политик подтвердил наличие разногласий по поводу включения в этот список имени лидера крупнейшей боснийской партии БиГ. Как указано в тексте, докладчик Бундестага по Западным Балканам Адис Ахметович выступил против этого, поскольку считает, что «Изетбегович не сепаратист».

В интервью телеканалу H1 Юратович заявил, что у него другое понимание ситуации, он считает, что Изетбегович является одним из трех националистов, которые держат БиГ в тюрьме национализма и ситуации, в которой нет прогресса, так как люди боятся войны, а эта тема накаляется. По его словам, в этом участвуют все три партии, каждая по-своему, и именно так тормозятся демократические процессы и любые изменения в БиГ.

По оценкам Юратовича, подготовленная резолюция по БиГ может быть представлена ​​немецким парламентариям в середине этого месяца или в начале следующего. По данным некоторых сараевских СМИ, он «предупреждает о ситуации в БиГ, кризисе, вызванном деструктивными силами, и растущем вмешательстве соседних стран».