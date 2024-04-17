Ситуация в Часове Яре тяжелее, чем в битве за Авдеевку и Бахмут – генерал ВСУ

Россия снова сменила тактику и стала применять элитные подразделения, в то время как ВСУ утратили самых профессиональных и мотивированных солдат.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего ССО Украины, экс-замсекретаря Совбеза Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Слово «тяжело» практически никак не обозначает тот уровень напряжения. Парни, которые прошли бои предыдущие и на Работинском направлении, и в Бахмуте, говорят, что это все просто детские забавы, даже в Авдеевке, по сравнению с тем, что сейчас в районе Часова Яра. Они задают вопросы, которые уже давно задают: где люди, где оружие, где правильно организованная разведка и своевременное огневое поражение? Потому что россияне активно используют и авиацию, и БПЛА, их артиллерия работает практически круглосуточно. Ситуация очень тяжелая», – сказал генерал.

«Я уж не говорю, что враг снова сменил тактику и они вернулись к активному использованию людей уже с техникой. Это – мощные воздушно-десантные подразделения Российской Федерации, которые россияне сохранили, не бросили в бахмутский ад, а в это время готовили россиян в прошлом году, с учетом ошибок начала войны. Сейчас мы имеем то, что имеем – мы потеряли лучших из лучших, они потеряли бывших заключенных. Мы потеряли самых мотивированных, а они сейчас своих профессионалов начинают правильно и активно использовать», – заявил Кривонос.