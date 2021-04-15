Ситуация в Донбассе ухудшается. Байден пытается выиграть время для Украины

15.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

В Донбассе уже давно не верят в заявления западных политиков, тем более, когда на фоне их призывов к переговорам украинская сторона продолжает накапливать и сосредотачивать силы, в том числе с участием иностранных инструкторов и боевой техники.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский военный корреспондент Семён Пегов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Донбасс давным-давно никаких иллюзий не питает. Были миролюбивые заявления в своё время и Трампа, были миролюбивые заявления и других американских политиков, но мы все понимаем, к чему это привело. Витки эскалации на протяжении 7 лет этой войны случались регулярно.

Буквально за несколько минут до эфира появились сообщения, что по населённому пункту Весёлое – это под Донецком, район аэропорта, откуда мы вчера выходили в прямой эфир, снова были под ударом украинских миномётов 120 калибра. Как минимум четыре крупных разрыва были слышны несколько минут назад. Так что говорить, что после звонка Байдена Путину украинские войска усмирились и перестали наносить удары по мирным жителям Донецка и по позициям НМ ДНР и ЛНР, это, конечно, будет слишком опрометчиво», – заявил Пегов.

«Ситуация продолжает накаляться, мы внимательно изучали данные, которые присылают наши подписчики с той стороны, пытались проверять их через наши украинские контакты, и вот что получается. «Анна-ньюс», наши коллеги, сообщали о прибытии британского спецназа накануне под Донецк и под Луганск. Мы нарыли информацию, что польские подразделения (мы не можем сейчас говорить, наёмники это, ЧВК или регулярные какие-то части) были заметны в населённом пункте Рубежное», – рассказал военкор.

Также он сообщил, что ВСУ продолжают накапливать тяжелую технику вблизи линии разграничения.

«В районе Светлодарской дуги заметили 8 установок типа «Пион» – это калибр 203 мм…«Точки-У» также были замечены на этом направлении. Их замечали и раньше, но перемещения не были столь активными, интенсивными. Сейчас их наблюдают в разных точках фронта достаточно регулярно», – отметил Пегов.

«Понятно, что Байден хочет немного притушить огонь и немного оттянуть момент, когда война на Донбассе разгорится по полной. Видимо, осознание к американским элитам пришло, что Россия своих граждан не бросит. Наши лидеры и силовики об этом заявляли, что российских граждан будут защищать, чего бы это ни стоило. Это американскую элиту отрезвило, но я не думаю, что надолго. Сейчас они пытаются хитро выиграть время», – предположил военкор.

По окончанию репортажа телеведущая Ольга Скабеева также констатировала ухудшение ситуации на Донбассе.

«На ленты информагентств сыплются новости – обстрел Донецкого аэропорта прямо сейчас. Чтобы было понятно, снаряд от «Пиона», то, что сейчас рассказывал Семён, весит свыше 100 кг. А что касается британского спецназа, то британская же газета Daily Express сегодня сообщила, что там не только британский спецназ, и американский спецназ, и британские самолёты-разведчики. Это к разговору о том, что сейчас совершенно точно начнётся эскалация, и немиролюбивый звонок Байдена», – подытожила Скабеева.