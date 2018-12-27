Ситуация в Донбассе значительно хуже, чем думают в Москве

27.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Россия должна взять пример с Польши и начать раздавать украинцам паспорта, иначе рискует потерять не только Украину, но и Донбасс.

Таким мнением в ходе пресс-конференции «Военное положение, церковный раскол и разрыв большого договора: Украино-российские отношения в 2018 году поделился социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По Донецку ситуация значительно хуже, чем мы себе представляем. Мы в информационном пространстве России периодически включаем или выключаем тему Донецка. А там люди гибнут практически каждый день. Неопределённость и очень тяжёлое экономические и финансовое положение людей жуткое. Люди живут как в гетто, у них нет прав», – отметил эксперт.

«Возьмите пример с поляков: они в 2017 году аффилировали в свою жизнь миллион человек, которые имеют права, польскую зарплату, 8 тысяч человек учится в польских университетах. А сколько украинских студентов в русских ВУЗах?», – сказал социолог.

Также он заявил, что с такой политикой Россия рискует потерять не только Украину, но и Донбасс.

«Если не решается ни один из базовых вопросов по людям – они вам не нужны. За четыре года одно решение принято, и то непонятное, права это не улучшило. С паспортом ДНР вы никуда не уедете.

То, что усложняется пересечение блокпостов – так люди там уязвимы. Потому что они приезжают туда кто за пенсиями, кто – за какими-то пособиями, потому что они много чего не могут делать. С реальной жизнью столкнитесь! А мы рассуждаем о геополитике! Вот так и дорассуждаемся, и Донбасс тоже потеряем. Люди должны видеть перспективу. Ключевая мысль – это неопределённость», – резюмировал Копатько.