Ситуация в Идлибе: конец войне?

11.02.2020, Идлиб, Александр Ростовцев

С тех пор, как поредевшие силы исламистских бармалеев стали стекаться и накапливаться в провинции Идлиб, стало ясно, что война в Сирии подходит к логическому завершению.

Казалось, ещё немного, и последний оплот отмороженных исламистов будет окончательно очищен от террористической нечисти.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В последние дни силы сирийской правительственной армии при поддержке российских ВКС проводили стратегическую наступательную операцию вдоль трассы М5.

М5 – стратегическое шоссе, соединяющее Алеппо с Дамаском, и главная задача перед сирийцами стояла – полностью взять его под контроль. Но для этого им необходимо было освободить Серакиб – последний крупный населённый пункт, захваченный игиловцами, находящийся на перекрестье трасс М5 и М4, связывающей Алеппо с Латакией.

Развить успех сирийцам мешают американские и, особенно, турецкие интервенты. 31 января Турция ввела в провинцию Идлиб около 200 единиц бронетехники и дополнительные пехотные части. В первые дни февраля турецкое подкрепление организовало четыре опорных пункта на дорогах, ведущих в Серакиб, чтобы заблокировать продвижение сирийских войск к городу.

турецкая колонна бронетехники в Идлибе

Турецкие военные сообщили о своих передвижениях российским коллегам по «горячей линии», «забыв» уведомить сирийцев о своих действиях.

3 февраля, наступающие сирийские войска и турки с опорных пунктов обменялись артиллерийскими ударами, в результате которых с обеих сторон есть потери.

Новые турецкие опорные пункты оказались в центре интенсивных боёв, причём один из них попал под огонь сирийской артиллерии, в результате чего погибло восемь турецких военных.

Турки в долгу не остались, обстреляв наступающих сирийцев из 155 мм гаубиц и 120 мм миномётов. По официальному заявлению Минобороны Турции, в ходе ответного огня было израсходовано около 300 боеприпасов, а потери сирийцев составили 76 человек убитыми. По другим данным погибло более сотни сирийских военнослужащих.

В Дамаске турецкие данные отрицают. Информационное агентство SANA заявило, что артиллерийский огонь турок оказался неэффективным и не привёл к потерям. Сирийцы просто обошли опорные пункты, выйдя на окраины Серакиба и попутно освободив 22 населённых пункта. При этом, как сообщается, сирийские войска вели боевые действия не с турками, а с боевыми формированиями игиловцев.

4 февраля по турецкому национальному телевидению выступил разгневанный Эрдоган, заявивший, что Анкара ни при каких обстоятельствах не пойдёт на обострение конфликта с Москвой из-за Идлиба, но при этом пригрозил открывать ответный огонь за удары по турецким военным и не позволить «сирийскому режиму» получить контроль над городом Серакиб.

Агентство Reuters, со ссылкой на источник из администрации турецкого президента, сообщило, что в тот же день состоялся телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом, в ходе которого гражданин султан с возмущением рассказал своему визави о том, что обстрел турецких солдат сирийцами «подрывает совместные усилия по установлению мира в этой ближневосточной республике».

По-видимому, в результате совместных действий сирийцев и российских ВКС, положение турецких и американских интервентов в Идлибе становится шатким, поскольку, параллельно с заявлениями о «подрыве совместных мирных усилий» американская и турецкая стороны подняли скоординированный визг об «ужасающей гуманитарной катастрофе, разразившейся по вине наступающих войск Асада в Идлибе».

На пресс-конференции в Белом доме спецпредставитель США по Ближнему Востоку Джеймс Джеффри заявил, будто бы сирийское наступление стало причиной бегства 700 тысяч мирных жителей Идлиба к турецкой границе. Эрдоган же медленно и печально поведал прессе, что «речь уже идёт о почти миллионе беженцев».

Комментируя эти заявления, эксперты по Ближнему Востоку отмечают, что шантаж беженцами – вполне в духе турецкого президента, привыкшего пугать наплывом орд лишенцев – Евросоюз, соседей, Сирию, а теперь и Россию.

Что касается заявления Джеймса Джеффри, то наблюдатели убеждены, что его данные о беженцах взяты с потолка, или же добыты при помощи «белых касок», доверять которым – нет ни единого основания.

турецкий блок-пост, препятствующий наступлению сирийцев вдоль трассы М-50

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, всего, в результате боевых действий в декабре 2019 года, число внутренне перемещённых лиц по всей Сирии достигло 389 тысяч. Из прифронтовой полосы беженцы уходили на север или северо-запад провинции Идлиб.

Что касается ООН, то её сотрудников в Идлибе нет, из-за чего им приходится оперировать данными, собранными местными источниками, среди которых также немало «белых касок» или пособников террористов, которым выгодно искажать информацию ради оказания международного политического давления на Дамаск, а также с целью выбивания гуманитарной и финансовой помощи.

Примечательно, что в турецкой и американской прессе вновь принялись истерить, будто удары ВВС САР и ВКС России направлены исключительно против гражданских объектов и социальной инфраструктуры.

Не менее характерно, что против наступающих сирийских войск вдоль трассы М5 как по команде активизировали боевые действия притихшие было ошмётки игиловцев и прочих нусрачей.

сирийская армия вошла в Серакиб

Интересную информацию опубликовали эксперты МИД России на страницах журнала «Международная жизнь».

Наблюдатели полагают, что ситуативный характер российско-турецкого сотрудничества подошёл к концу и какого-либо сближения позиций уже не будет, поскольку оно не даёт никаких позитивных сдвигов, а всё чаще приводит к обмену упрёками, в основном, от турецкой стороны.

Анкара всё чаще выражает своё недовольство действиями (или, в турецких формулировках, «бездействием») российской стороны. Так, в ноябре прошлого года Эрдоган, а вслед за ним представители турецкого МИД принялись талдычить, будто Россия не выполнила своих обязательств по отводу курдских вооружённых формирований на севере Сирии, в ответ на что выразил недоумение официальный представитель Минобороны России Сергей Конашенков, поскольку Россия и не брала на себя подобных обязательств.

Вскоре Сергей Лавров сообщил, что турецкие партнёры в разговоре с российским послом в Турции заверили, будто все ранее высказанные упрёки – не более чем недоразумение, в Анкаре довольны предпринятыми Москвой усилиями в Сирии, и даже речи быть не может о возобновлении операции «Источник мира» (карательная операция турок против сирийских курдов с попыткой создания буферной зоны на севере Сирии).

Однако, не прошло недели, как это заявление было дезавуировано заявлением Совбеза Турции под председательством самого Эрдогана, пообещавшего, что «операция продлится до полного достижения поставленных целей».

Что касается Идлиба, то Эрдоган перескакивает от словесного умасливания к прямым угрозам: «Если обстановка в Идлибе не нормализуется, то мы перейдем к действиям. Мы искренне хотим добиться стабильности в Сирии. Политический процесс должен быть реализован быстро и справедливо. Мы не будем стесняться делать для этого все, что потребуется, в том числе – применять военную силу».

В Анкаре даже глухо бубнят что-то насчёт «прогулки на танках к Дамаску», если им станут мешать «добиваться мира и стабильности» и даже начинают советовать Москве «не стоять на пути».

турки сообщают о сбитом сирийском вертолёте

В США и НАТО, не надеясь в ближайшее время вернуть Турцию в свою орбиту, тем не менее, рассматривают варианты, каким образом обернуть «турецкие наработки» в Сирии в свою пользу. Хотя, например, президенту Франции Макрону – ни Эрдоган, ни его действия в Сирии и Ливии откровенно не нравятся.

Следует заметить, что недружественное отношение режима Эрдогана к России растёт тем больше, чем больше успехи сирийского наступления в Идлибе.

8 февраля войска САР отвоевали у игиловцев ключевой город Серакиб, находящийся на пересечении шоссе М4 и М5. Сирийская оппозиционная группировка «наблюдательный совет по правам человека» (SOHR) оповестила, что правительственные войска установили контроль над всем участком трассы М5 в Идлибе, и для восстановления сообщения между двумя крупнейшими городами Сирии им осталось отбить 30 км трассы М5 в провинции Алеппо.

свежак. уничтоженная в Идлибе турецкая бронетехника

В турецких СМИ, несмотря на бодрые реляции о могучих ответных ударах, прослеживаются панические нотки: турецкие политики призывают НАТО оказать поддержку Турции в связи с обострением ситуации в Идлибе. Ранее Эрдоган призывал Путина оказать давление на Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление вдоль трассы М5 и отвела войска от турецких опорных пунктов. Наивный…

Из НАТО в поддержку Турции пока что хрюкнула американский постпред Кей Бели Хатчинсон, назвавшая «то ли российские, то ли сирийские удары» по турецким военным «немыслимыми» и «выходящими за любые рамки». Остальные участники промолчали…

Судя по информации Анатолийского агентства новостей, 11 февраля Эрдоган экстренно собрал своих генералов, с целью обсудить план дальнейших действий после потери Идлиба. Сообщается, что в соседней с Сирией турецкой провинции Хатай идёт концентрация турецких войск для переброски в Идлиб: 120 танков «Леопард», множество грузовиков с боеприпасами, а также подразделений коммандос.

турки бьют в отместку по сирийским объектам

О дальнейших планах эрдогановской военщины в Сирии неизвестно. Обозлённые потерей Серакиба и трассой М5, турецкие военные, пока что подтвердили намерение засыпать снарядами всё, что, по их мнению, может представлять угрозу для интервентов.

Похоже на бессильное бешенство. Впрочем, посмотрим.