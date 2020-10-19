Ситуация в Карабахе стала шоком для Москвы – обозреватель

19.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Масштабное наступление азербайджанской армии в Нагорном Карабахе, активно поддержанное Анкарой, наглядно показывает степень влияние, которое удалось приобрести туркам на территориях бывшего Советского Союза.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Московский комсомолец».

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По словам автора публикации, обозревателя-международника Михаила Ростовского, после распада СССР Турция сумела завоевать очень прочные позиции на многих постсоветских территориях.

«И осенью 2020 года Эрдоган наглядно продемонстрировал, насколько большой объем влияния ему удалось приобрести. Не готов пока говорить о том, что происходило за кулисами. Но со стороны все выглядит так, как будто поддержанная Турцией попытка Азербайджана отвоевать Нагорный Карабах стала для Москвы шоком — шоком, от которого она пока так и не смогла оправиться», – отмечает автор.

При этом он указывает, что политическое наступление Турции не ограничивается только этим регионом.

«Эрдоган очень активен в Средней Азии (например, именно на Турцию в период своего правления больше всего ориентировался бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев). Анкара «активничает» даже внутри самой России, налаживая под флагом «культурного обмена» связи с тюркоязычными республиками в составе РФ. Впадать в панику и создавать атмосферу шпиономании нам из-за всего этого однозначно не стоит. Но вот внимательно следить за действиями «друга России Эрдогана» – это очень хорошая идея», – считает Ростовский.

Он приходит к выводу, что для России турецкий президент Эрдоган «совсем не друг, а в лучшем случае тактический партнер в ограниченном наборе ситуаций».