Ситуация в Херсоне: «Такого количества наркоманов и зэков – не видел нигде»

Новости Украины

Ситуация в освобожденном российской армии Херсоне сегодня напряженная и тревожная – федеральная власть должна срочно заняться обеспечением как безопасности, так и экономического благосостояния жителей региона, которые ничем не отличаются от россиян. Херсонская область сейчас, хоть и сохраняет большой процент проукраинских настроений, но имеет все перспективы влиться в состав Российской Федерации.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» рассказал российский журналист и медиаменеджер Филипп Леонтьев, недавно вернувшийся из Херсона, куда ездил «как политический турист».

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ПН: Расскажите, какие настроения сегодня у жителей Херсона, можно ли сказать, что это уже не Украина?

Ф.Л: У меня нет ощущения, что Херсон прямо отошел от Украины, мне кажется, что даже без учета большого количества уехавших оттуда людей, город в целом не является российским. То есть, большая часть людей, мне кажется, настроена проукраински. Но, видимо, есть уже динамика – значительная часть людей нейтрально настроена, происходит разделение тех, кто уехал, и тех, кто остался.

Такие вопросы, которые я слышал, люди обсуждают между собой: «Ребята из Украины, если вы нас хотите жестко освобождать, а ничего, что мы здесь есть?». Часть людей – то, что я слышал своими ушами, реплики, которые адресованы тем, кто уехал, о том, что «передай Люсе (советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, – авт.), что нас тут всех изнасиловали, голодом морят и хаты поотбирали». При этом, это все происходило на шашлык-пати, когда у людей были полные тарелки. То есть, это некая ирония звучит.

ПН: Почему проукраинские настроения сильны – люди боятся открыто переходить на сторону России из-за проблем с безопасностью или это идеологические причины?

Я думаю, что это и то, и другое. Пока линия фронта находится рядом с Херсоном, люди боятся признаваться, что они готовы принять новую власть. Есть некие ячейки, ядерные прорусские силы, которые были там в подполье, которых вышло довольно много. На 9-е мая был «Бессмертный полк», я общался с активистами херсонскими – они говорят, что если двести человек не побоится выйти на это мероприятие, то будет очень круто. Но я своими глазами видел, что вышло больше тысячи. И людей там не загоняли палками, я ехал туда на троллейбусе, и половина троллейбуса ехала на это мероприятие. На Украине рассказывают сказки, что привезли из Крыма толпы, но на это не похоже.

По поводу пророссийских настроений – как только линия фронта уйдет куда-то, отодвинется от Херсона, и у людей будет уверенность в завтрашнем дне, то лояльность будет повышаться.

Политические убеждения тоже есть – многие годы людям рассказывали о том, что Россия – это враг, что это страна-агрессор и так далее. Несколько раз было довольно сложно общаться с людьми. Которые занимают проукраинскую позицию, но, когда начиналось общение, напряжение быстро спадало, они понимали, что не факт, что все в России фанаты Путина, не факт, что все ходят строем голосовать за «Единую Россию», и что у нас больше общего, чем больше разницы. Похоже, что, если люди из России будут туда приезжать и общаться с местными жителями, напряжений пойдет вниз.

ПН: Что с гуманитарной ситуацией в регионе?

Ф.Л: Гуманитарная ситуация тяжелая. В первую очередь, это связано с тем, что у людей проблемы с деньгами. Там сейчас все расчеты, несмотря на заверения о переходе на рубли, происходят в гривнах. Рубли можно без проблем поменять, обменники есть в центре. Специфика заключается в том, что там, во-первых, есть комендантский час, и активность какая-то торговая, рынки, магазинчики маленькие работают до 15-ти часов. То есть, после 15-ти часов уже еду купить негде.

Работают только маленькие магазинчики и рынки. На рынках все есть, купить можно. В магазинах в основном ограниченный набор. То есть, с голода не умрешь, если есть деньги, но выбор, конечно, небольшой.

С общепитом – работают приличное количество кофеен, я был довольно удивлен, но поесть мало, где можно найти.

То, что там нужно срочно что-то делать с экономической ситуацией, люди должны получать пособия, работать, – это однозначно. Все там пребывают в большой грусти именно из-за этого.

ПН: Какие первоочередные шаги сегодня, по вашему, должна предпринять российская власть для Херсонской области?

Ф.Л: Во-первых, надо победить в войне или отодвинуть фронт оттуда, потому что, когда люди каждый день слышат, что работает ПВО и периодически что-то пролетает и падает на город, а также наблюдают, как российские войска выводятся из Киевской области, из окрестностей Сум, Чернигова, Харькова, то людей, которые будут ходить и кричать «Слава России» – не так много. Они есть и их много для Херсона.

Вторая часть, которую нужно сделать, – это срочно налаживать местную власть. В первую очередь нужна полиция. То, что сейчас эту функцию выполняет Росгвардия, это не совсем свойственно ей. Они, в первую очередь, должны заниматься обеспечением безопасности, а с криминалом работать должна местная полиция. А криминала там много. Я, правда, жил в не очень благополучном районе, но такого количества наркоманов, которые там находятся, и зэков я не видел нигде. С этим надо что-то делать, это большая проблема для населения.

До сих пор все магазины, кофейни, у которых были стеклянные двери, сейчас забиты фанерой. Потому что ночью кто-то из этих криминальных элементов пытается проникнуть и что-то похитить.

Третье, что нужно сделать – это делать что-то с экономикой. Люди должны получать пособия, пенсии, бюджетники должны получить выплаты. Причем, все это должно происходить в рублях, и должны запускаться экономические процессы. Херсон – это, в первую очередь, регион сельскохозяйственный.

Я знаю, что власти там организовывают конвои, сопровождают колонны с сельхозпродукцией в Крым. Кого-то это спасает, но нужно помочь местным аграрием работать. Также там есть разные предприятия, которые нужно запустить.

Как только этот процесс пойдет, сразу все улучшится. И должен быть режим диалога, причем не пропагандистский, а на уровне бытовом и личном. С властями, с российскими гражданами, которые приезжают. Сразу градус напряжения пойдет вниз.

ПН: Новые власти Херсонщины говорят о вхождении в состав России без референдума, анонсируют выдачу российских паспортов. Насколько, по-вашему, это реально?

Ф.Л: Референдум, если он продет в ближайшее время, то российские власти не получат нужный результат. Люди там приятные, они ничем не отличаются от граждан России. Какие политические перспективы, я не знаю – я не политик. Но то, что перспективы интеграции этого региона в Россию есть, это совершенно точно. Цель моего визита как раз была посмотреть на настроения сейчас, сделать свой субъективный замер – посмотреть, что сейчас, и посмотреть через время, какая будет динамика.

ПН: Вы въезжали на территорию Херсонской области через еще один бывший украинский регион – Крым, видна ли сегодня разница между этими территориями?

Ф.Л: Разница видна, и она не линейная. В Крыму в 14-м году были настроения значительно более пророссийские, чем сейчас. Те экономические проблемы и эффективность власти, которую показывает Россия сейчас в Крыму, часть людей привели к некоторому разочарованию. То есть, такого ядерного патриотизма, который был в 14-м году, я сейчас не вижу. Но он, действительно, пророссийский, полноценный регион.

А разница с Херсоном колоссальная. Может ли в обозримом будущем Херсон стать вторым Крымом – наверное, может, но сравнивать довольно сложно.

ПН: Где и как, по-вашему, должна закончиться спецоперация ВС РФ на Украине?

Ф.Л: У меня нет пока сформировавшегося мнения, но если она закончится полумерами, то это будет отложенная война. То есть, она должна закончиться победой.