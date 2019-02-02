Ситуация в Киеве стала как в Москве 1993 года

02.02.2019, Киев, Владимир Гладков

В канун президентских выборов накал страстей на Украине напоминает Россию 1993 года, где противостояние парламента и Бориса Ельцина привело к кровавым столкновениям в Москве с применением тяжелой бронетехники, а последующие выборы дали совершенно неожиданные результаты.

Об этом в эфире «Ukrlife» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По историческому излому 2019 год для Украины приобретает значение второго 1991-го, а по характеру поведения и общественному исходу – это Россия 1993 года – конфликт элит с попыткой манипулировать частью протестующего российского населения. Общество начало раскалываться, кто-то поддерживает политическое объединение вокруг Хасбулатова и сотоварищей, кто-то продолжал поддерживать режим Ельцина. Затем первый шок от онлайн-расстрела российского Белого дома и выборы.

Я в данном случае обращаю внимание на то, как вело себя российское общество, пережив первый, но откровенный шок. Тогда в России никто не ожидал, что может быть так же, как трясло на Кавказе, в Средней Азии, и вдруг – в центре столицы это событие. Россия не пошла на улицы, но поведение российского избирателя в 1993 году было очень специфическое. Вместо лоялистской поддержки и «уря» в пользу тогдашнего режима Ельцина, вдруг резко выросли показатели поддержки у Жириновского, у коммунистов, у ряда сил, которые вообще были неожиданные для власти. Кто-то из участников дискуссии по итогам тогдашних выборов заметил, что просто русский мужик надел белую рубаху и показал дулю тем, кто на глазах у всей страны пошёл на такие радикальные действия», – напомнил Ермолаев.

«Так вот, мы сейчас в плане поведения общества можем находиться в том же состоянии, как и российское 1993 года. У нас есть травма майданов, ходили самые активные, самые смелые в 2004 году, защищая, как им казалось, прогрессивных лидеров, ходили на майдан и даже жертвовали жизнями ради национальной демократии, единства, Европы в Украине в 2014 году. Расплатились войной, контрреволюцией, жесточайшим тираническим режимом. Поэтому у нас эта негативная травма сдерживает, многие скептически относятся к тому, что мы пойдём и чего-то достигнем. Но желание мести и ненависть к тем, кто столько раз обманывал, в обществе очень выразительны. Поэтому я думаю, что украинцы пойдут на выборы с дулей в кармане. Пойдут, явка будет выше среднего», – добавил политолог.

В то же время он отметил, что нужно быть готовым и к тому, что терпение народа может лопнуть.

«Если политические штабы посчитают возможным поиграться в очередные технологии искусственных конфликтов, имитации переворотов, имитации покушений, если вообще возникнет как угроза возможность если не отменить, то отложить выборы, вот тут-то взрыв неизбежен. Независимо от того, где этот бикфордов шнур будет подожжён. Поэтому я бы очень советовал политическим штабам: не вздумайте отменять или посягать на ход выборной кампании. Не играйте в спецоперации, в новых Бабченко, в новые летящие яйца под видом терактов, потому что если терпящее с дулей в кармане общество только почувствует, что вы пытаетесь его обмануть и передёрнуть карту перед выборами, оно выйдет на улицу. Но там никто уже не получит морального права выйти на трибуну», – заявил Андрей Ермолаев.