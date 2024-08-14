Ситуация в Курской области: ВСУ сохраняют возможность захвата новых населенных пунктов

Анатолий Лапин.  
14.08.2024 15:33
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


За прошедшие несколько дней ситуацию в Курской области удалость стабилизировать, однако угроза захвата новых населенных пунктов противников и новых прорывов границы сохраняется.

Об этом в эфире «Радио Комсомольская правда» заявил волонтер, советник врио губернатора Курской области Роман Алехин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За прошедшие несколько дней ситуацию в Курской области удалость стабилизировать, однако угроза захвата новых...

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«Три дня положение относительно не меняется, и это здорово. То есть, пока, по сравнению с тем, что было первые три дня, это было прямо угроза-угроза. Как у больных говорят: состояние крайне тяжелое, критическое или не критическое, кризис. Стабилизировались.

Да, конечно же, не бывает, чтобы на сто процентов можно было во время войны сказать, что «всё, мы заняли оборону, скоро начнем наступать, и точно враг нигде не проскочет» – такого не бывает во время войны.

Да, вчера один населенник ушел в «серую зону» и был под противником, возможно, сегодня утром его отобьют, завтра, возможно, опять выскочит ДРГ и на какое-то время его захватит.

Вот такая сейчас война, здесь они показали новую тактику», – заявил Алехин.

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