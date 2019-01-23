Ситуация в ПАСЕ начинает меняться не в пользу Украины

23.01.2019, Москва, Максим Карпенко

Генсекретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, похоже, всерьез намерен добиться возвращения делегации России, которая отказалась участвовать в заседаниях и платить крупные денежные взносы после того, как ПАСЕ в очередной раз под давлением Украины не стала отменять антироссийские санкции, введенные из-за событий вокруг Крыма.

Об этом в своем блоге пишет известный российский политолог Федор Лукьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, кажется, решил предпринять сверхусилие, чтобы все-таки вернуть Россию в возглавляемую им организацию. Украинские СМИ излагают выступление генсека в ПАСЕ, где он назвал бесполезными санкции, которые СЕ наложил на Россию – никакие цели не достигнуты, Крым Украине не вернулся, ситуация с правами человека в России не улучшилась, зато у Совета Европы возникли бюджетные трудности и вообще организация переживает кризис. Теперь генеральный секретарь хочет инициировать изменение Устава, как он говорит, уточнить полномочия парламентского и исполнительного крыла, чтобы таким образом сузить возможности ПАСЕ по накладыванию санкций на страны-члены Совета», – отмечает автор.

По словам эксперта, без участия делегации из России могут быть признаны нелегитимными грядущие выборы.

«Предстоящие в 2019 году выборы судей ЕСПЧ и нового генсека СЕ, если они пройдут без участия лишенной слова России, могут быть оспорены как нелегитимные. Именно поэтому регламентный комитет ПАСЕ еще в декабре постановил, что ассамблея не имеет права лишать делегации голоса по этим вопросам. Только что были изменены правила формирования комитетов, в результате чего украинские представители больше не входят в регламентный комитет», – пишет Лукьянов.

«Ягланд – опытный и здравомыслящий политик, он прекрасно понимает, что уход России из СЕ ведет к нескольким важным следствиям. Во-первых, создается нежелательный прецедент, которому может последовать, например, Турция, еще один enfant terrible Европы.

Во-вторых, уходит существенное финансирование.

В-третьих, и это главное, на фоне кризиса всех институтов, унаследованных от прежней эпохи, глубокий конфликт в Совете Европы – вопрос не технический, даже не политический, а концептуальный. В чем смысл этой организации? Для распространения принципов правового государства и прав человека в ситуации, когда в организацию входят только члены ЕС и аффилированные с ним государства, Совет Европы не нужен. Либо он должен начать заниматься растущими гуманитарно-правозащитными проблемами в ЕС, что не вызовет энтузиазма у стран единой Европы. Там есть свои институты. Иными словами, участие постсоветских стран с Россией в первой шеренге придает Совету Европы смысл, который может быть утрачен безвозвратно», – поясняет Лукьянов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в конце 2018 года члены украинской делегации, требовавшие не восстанавливать в правах Россию, шокировали своими выходками западных политиков – так, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко явился на заседание в резиновых перчатках, утверждая, что опасается отравления российскими спецслужбами, а его коллеги в кулуарах начали петь гимн «Ще не вмерла» и кричать исторический лозунг фашистов «Слава Украине – героям слава».