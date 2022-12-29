«Ситуация в противостоянии с РФ зависит от того, «кто первый моргнёт» – генерал СБУ

Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, Россия сохраняет экономику, мобилизационный резерв и мощность армии, и для сторон конфликта в противостоянии на Украине любая ошибка может стать фатальной.

С таким утверждением в эфире телеканала «Дом» выступил бывший замглавы СБУ генерал Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё-таки, надо понимать, что мощность армии, количество мобилизационного резерва и деньги – всё это у России есть. Просто, не в таком качестве, как это было до 24 февраля, это уже не та техника, не та армия, но и не то количество денег. Но они есть, и насколько их хватит, тяжело сказать, потому что Россия получает огромные прибыли, несмотря на все усилия международного сообщества, она остаётся основным игроком на энергетическом рынке, получает сверхприбыли, и эти сверхприбыли позволяют ей частично удерживаться наплаву. Нету обвала такого страшного экономики, и пока что они держатся за счёт внутренних резервов, и всё это даёт им основания думать, что ещё год они смогут продержаться», – трепался «эксперт».

«Всё сейчас будет зависеть от того, «кто первый моргнёт», как в игре. Кто первый где-то поскользнётся, и у кого пойдёт не так ситуация. Поэтому надо просто скрепить кулаки, сжать зубы и идти вперёд в этом марафоне. Мы должны выдержать все угрозы и все вызовы, которые нам предоставляет данный исторический момент, и точно не прогнуться под врага», – рассуждал Ягун.