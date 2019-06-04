Ситуация в России кардинально изменилась: трюк с Кучмой не сработает

04.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Возвращение Леонида Кучмы в украинскую делегацию на переговоры по Донбассу в Минске – наивный трюк команды Владимира Зеленского, где понадеялись, что Киев сможет использовать против Москвы опыт старого советского аппаратчика и отца украинской «многовекторности».

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил гендиректор «Мосфильма», кинорежиссёр Карен Шахназаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кучма вообще мастерски умел работать с российским руководством, он как раз относится к числу лидеров Украины, которые это делали мастерски. Вот эта партийная жилка: «Борис, привет! Как ты, чего там?» – он вытягивал из России всё, что мог, собственно, поэтому он был самым успешным президентом, на мой взгляд.

Вытягивал всё из Ельцина, из Черномырдина – и льготы всевозможные, и всевозможные цены на нефть, на газ – всё Россия давала под предлогом, что мы один народ, мы братья.

Вот именно с этой целью его и отправляют! В расчёте на его умение. Он знает, действительно, Путина, в расчёте, что он сумеет каким-то образом уболтать и как-нибудь этот весь конфликт устаканить. Потому что никакого другого в этом смысла нет.

Конечно, они не понимают главного, что ситуация кардинально изменилась и для руководства России, в том смысле, что российское население за эти шесть лет убедили, что Украина никакой не братский народ, а если и братский, то среди родственников есть такие братья, что не дай Бог», – заявил режиссёр.

Он также прокомментировал заявления пресс-секретарши Зеленского, которая заявила, что Россия не имеет права выражать протест по поводу варварского сноса памятника маршалу Жукову в Харькове.

«Вопрос Жукова – вопрос для России абсолютно принципиальный. Я думаю, что это происшествие с памятником Жукову практически похоронило вообще какое-либо отношение к Украине среди россиян, потому что для нас это абсолютно неприемлемо», – добавил Шахназаров.