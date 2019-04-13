Ситуация в Сербии обостряется: Майданщики готовят палатки

13.04.2019, Белград, Ксения Голуб

Сербская оппозиция хочет полностью повторить украинский сценарий переворота: для этого лидеры «Союза за Сербию» уже приобрели палатки и планируют их разбить в центре Белграда, парализовав столицу и работу правительственных учреждений.

Об этом сообщает со ссылкой на закрытый источник сербский портал Alo. Произойти это должно уже в ближайшие дни, возможно даже в субботу, 13 апреля, во время анонсированного ранее масштабного митинга, куда противники президента Александра Вучича намерены свезти своих последователей со всей страны.

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Источник финансирования понятен – он тот же, что и в случае с другими «цветными» революциями, и находится на Западе. Главная задача – подорвать работу всех госинститутов и вынудить резидента Вучича покинуть свой пост. Участие в досрочных выборах, как сообщал «ПолитНавигатор», оппозиция ранее отвергла, заранее объявив избирательную кампанию сфальсифицированной. (Однако истинная причина, похоже, кроется в том, что социологи фиксируют высокий рейтинг партии власти и мизерную популярность майданщиков).

«Наши источники предупреждают, что решение лидеров «Союза» прибегнуть к радикализации протестов путем выставления палаток на центральные улицы и аналогичных действий показывает, что они согласились с тем, что наша страна будет лишь одной из серии полигонов для политических и разведывательных экспериментов западных центров. Они хотят установить в Сербии элиту, которая бы неприемлемо приняла все их требования, включая принятие провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово и вступление Сербии в НАТО», – пишет портал.

В качестве эксперта в материале выступил Божидар Спасич, бывший сотрудник Службы государственной безопасности, который утверждает, что белградские майданщики имеют четкие обязательства перед западными спонсорами.

«Это значит, что они сделают все, чтобы Сербия вступила в НАТО. Видите ли вы, что все лоббисты НАТО в Сербии внезапно исчезли, все молчат, потому что эту работу сейчас заняла оппозиция, и лоббисты ждут, что они будут делать. Косово для них ничего не значит, напротив, они даже считают, что наше разногласие является наиболее подходящим для врагов Сербии», – сказал ветеран спецслужбы.

Он предположил, что власть предпримет усилия для срыва сценария оппозиции.

«Оппозиционеры хотят захватить Белград 13 апреля, но они этого не сделают, хотя они усердно работают, они уже приобрели палатки, а также регулярные так называемые штабы, в которых будут сидеть «начальники», – говорит Спасич.

При этом один из сторонников оппозиции, мэр города Шабац Небойша Зеленович в интервью для корреспондента телеканала Al Jazeera в Сербии отметил, что все вспышки насилия на митингах оппозиции являются незапланированными, а значит, и неуправляемыми. И обвинил в провокациях президента Вучича, который выводит на протесты полицию.

На вопрос, как в оппозиции видят дальнейшее развитие ситуации, тот ответил, что у лидеров «Союза» есть план, однако не все удается хорошо контролировать.

И косвенно подтвердил, что протестующие намерены пойти новым путем. «Несмотря на препятствия власти, ожидается, что протест 13 апреля наберет большое количество сторонников, а дальше все перейдет на новую фазу», – сказал Зеленович.