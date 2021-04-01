«Ситуация в США вышла из-под контроля» – Захарова оценила китайский троллинг американцев

01.04.2021, Москва, Владимир Гладков

США в очередной раз выпустили лицемерный доклад о нарушении прав человека в мире, где осуждаются все неугодные Вашингтону страны и обеляются союзники.

Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно вышел очередной доклад Госдепартамента США о ситуации с правами человека в мире. На наш взгляд, такие доклады США уже должны посвящать себе самим, но пока ещё концентрируются на делах в других государствах.

Беглый просмотр достаточно объёмного, но, по большому счёту, пустого документа, и той части, которая посвящена России, оставляет стойкое ощущение дежавю. Как это бывает из года в год, пропитан двойными стандартами в оценке ситуации с правами человека в различных государствах, которые весьма цинично разделены на «хорошие» и «плохие» – в зависимости от того, следуют ли они стратегическим установкам США, или имеют некое своё представление о том, как им жить и развиваться.

Объявлен круг стран-«штрафников», набор клишированных претензий к ним легко предугадать и не читая доклада. Просто невозможно без иронии относиться к заявлению о том, что Администрация США будет противодействовать нарушению прав человека, где бы они ни происходили, независимо от того, являются ли виновниками этих нарушений партнёры или противники США.

Я считаю, что в первую очередь им нужно заняться своими собственными ведомствами в США – Пентагон, другие силовые структуры. Чего они только по миру не творят, что приводит не к единичным случаям нарушения прав человека, а глобальным», – сказала она.

Также Мария Захарова по достоинству оценила зеркальный доклад о правах человека в США, опубликованный КНР.

«Наше внимание привлёк опубликованный Государственным советом КНР доклад о нарушениях прав человека в США в 2020 году – вот это действительно документ так документ. Там не клише, а фактологические выкладки, которые убедительно демонстрируют, что ситуация в США вышла из-под контроля властей.

Отягощающими факторами стали массовое распространение коронавирусной инфекции, политические беспорядки, межэтнические конфликты, обострившийся социальный раскол в обществе.

Кстати, что интересно – США в отношении самих себя такой глобальный обзор прав человека не делают. Но при этом, в политической риторике, когда это необходимо, исходя из конъюнктуры момента, они постоянно говорят о расколе собственного общества, о нарушении прав человека. Но при этом не выносят это на международный уровень, почему-то. В общем, интересно за ними наблюдать», – резюмировала представитель МИД.