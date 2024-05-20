Ситуация в Волчанске ухудшается. Работают российские профессионалы – украинский военкор

Ситуация на Волчанском направлении для украинских войск стабильно ухудшается. Россия задействовала большое количество дронов-камикадзе, а на земле ВСУ противостоят подготовленным и профессиональным российским войскам.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный журналист Олесь Кромпляс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой взгляд, из того, что я видел, ситуация там ухудшается. Например, вчера был уже седьмой день эвакуации и уже единственная дорога, которая идет с юга, из Старого Салтова в Волчанск, она уже была под огнем. Уже поездки с журналистами и просто волонтерами, чтобы эвакуировать людей, уже с утра были запрещены, поскольку, как сказали военные, уже оно там под стрелковым огнем.

Я видел автомобили полиции, которые были обстреляны, даже бронированные со следами от пуль напротив водителя в бронированном стекле. То есть то, что говорили в новостях, что качество солдат в России снижается – ну я не знаю, как нужно попасть, каким нужно быть специалистом, чтобы попасть на ходу в автомобиль – ровно в ту точку, где водитель находится… То, что я слышал: в городе работают профессионалы, и с ними очень тяжело бороться. И снайперы там в домах, и продвигаются они очень грамотно, и очень много FPV-дронов, очень много», – заявил Кромпляс.