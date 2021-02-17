Ситуация в ВСУ позволяет осуществлять только карательные удары

17.02.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Задействованная в карательной операции на Донбассе украинская военная группировка не готова к затяжным боевым действиям – ее состояние позволяет наносить лишь краткосрочные удары или вести обстрелы ЛДНР с целью террора населения.

Об этом в эфире телеканала «Луганск24» заявил бывший советник министра обороны Украины Алексей Селиванов, ныне служащий в ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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По словам эксперта, украинские офицеры и генералы разворовывают военную помощь Запада, солдаты не хотят умирать за Украину, плюс в большинстве бригад ВСУ отмечается постоянный некомплект личного состава.

«Динамика роста возможностей украинской армии – не постоянная, потому что и мы, и эти западные кураторы Украины имеют дело с тем же самым человеческим материалом, имеют дело с теми же украинцами, имеют дело с нежеланием рядовых граждан Украины воевать. Одно дело получить деньги за пребывание в украинской армии, даже за выход на боевые позиции, за какой-то риск. Другое дело – реально идти в атаку и понимать, что сейчас тебя убьют», – сказал Селиванов.

Он напомнил, что Западу приходится иметь дело с вороватыми офицерами и генералами ВСУ, которые наживаются на заграничной военной помощи и приукрашивают реальное положение дел в армии.

«Мы знаем о некомплекте большинства украинских бригад украинских вооруженных сил. Мы знаем, в том числе, от тех украинских военнослужащих, которые переходили на сторону ЛНР и ДНР, о том, что сегодня служат в этих бригадах люди, которые воевать не хотят, которые вместо того, чтобы думать о своем воинском долге, как они его понимают, они думают об алкоголе и о наркотиках. Эта информация известна всем и не только нам, и не только украинскому военному начальству, но и их заокеанским кураторам. Поэтому украинская армия сегодня хоть инструмент дорогой, хоть и «закачен» новым оборудованием, новыми приборами, но он ненадежный. И на продолжительное ведение боевых действий неспособен. Да, они способны нанести удар, они способны обстрелять наши города, они способны нанести урон, поубивать людей» – рассказал военный.

По его словам, ВСУ и нацбаты способны только на террористические вылазки.

«На видение серьезной современной войны у них не хватит не только боеприпасов, но и самое главное, у них не хватит человеческого ресурса, потому что даже самые отмороженные украинские нацисты, некая часть которых осталась в рядах вооруженных сил, они всё равно умирать за Украину не хотят», – подчеркнул Селиванов.