Ситуация вокруг Карабаха. Иран готов воевать. Интервью с Каринэ Геворгян

Известный политолог и востоковед-иранист Каринэ Геворгян по просьбе «ПолитНавигатора» прокомментировала геополитическую обстановку, сложившуюся в Закавказье после «антитеррористической операции» Азербайджана и капитуляции Нагорно-Карабахской республики.

ПН: Удастся ли сейчас, по Вашему мнению, избежать или пресечь попытки третьих сторон застолбить своё присутствие на Кавказе в процессе урегулирования в Карабахе? Насколько сейчас готовы Ереван и Баку пойти на переговорный процесс только с одной Россией – без участия в качестве посредников США и ЕС?

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К.Г: Я могу сказать, что суверенитет Армении, и её руководства, а также, может быть, чуть более высокий суверенитет Азербайджана и его руководства – ничтожно малы по сравнению с суверенитетом региональных стран, таких как Турция, Иран и Россия, а тем более объединённого Запада. Поэтому вот эти переговоры, так или иначе, всё равно состоятся за закрытыми дверями, то, по сути, обсуждать нечего. И решение будет приниматься не в Баку и не в Ереване.

Может ли быть продолжение конфликта между Азербайджаном и Арменией уже вокруг Сюника и Зангезурского коридора, или вопрос по осуществлению маршрута уже практически решён? И будут ли в этом случае реализованы тогда экспансионистские идеи Баку о «Западном Азербайджане»?

К.Г: Насколько мне известно, объявлено о том, что коммуникации между Азербайджаном и Нахичеваньской автономной республикой пройдут через территорию Ирана. И это решено после консультаций с Тегераном. Так что сейчас рано обсуждать возможную агрессию в Зангезуре. Хотя, войска сосредоточены, то есть живая сила, техника, включая Третью полевую армию Турецкой республики, которая стоит на границе с Арменией.

Поэтому – всё возможно, возможно нападение и война, но пока, на сегодняшний момент, и иранское руководство, и эксперты, и политики заявляют категорически, что не допустят никаких попыток военных действий на территории Армении. Что Иран может предпринять, я вам сказать не могу, но один из известных иранских экспертов сказал, что этого быть не может, так как есть приказ высшего руководства – пресечь любые попытки посягнуть на суверенную территорию Армении.

ПН: Насколько заинтересованность ЕС, США и Великобритании в развитии Транскаспийского маршрута в привязке с Зангезуром могло повлиять на такое ускорение развязки с Нагорным Карабахом?

К.Г: Знаете, это становится неактуальным на фоне падения добычи в том же Азербайджане, и Транскаспийский трубопровод столь дорого и оценивается… столь рискованно, что денег на это ни у кого нет. Я не верю в данный проект.

ПН: Какова по-вашему мнению роль Турции в данных событиях, и что получит в итоге Анкара после капитуляции Арцаха, пробития Зангезурского коридора и геополитической переориентации Армении на Запад?

К.Г: Турция пытается укрепиться на Южном Кавказе, при этом, имея у себя дома такие проблемы, как дефицит в полтриллиона, которые нужно разрешить, чтобы спасти экономику страны. Как будут решаться данные проблемы, и по какому сценарию пойдёт внутреннее развитие состояния Турции – я не знаю.

ПН: Как будет реагировать на изменившуюся конфигурацию после падения Арцаха и усиления Турции в регионе Иран? Есть ли опасность появления нового конфликта уже с участием Тегерана, ведь он, по сути, получает для себя северный фронт?

К.Г: Про Иран я Вам уже сказала, как он будет реагировать и как реагирует и, судя по всему, добился некоторого результата, пока промежуточного.

ПН: Существует в этом случае потенциальная угроза для транспортного маршрута Север-Юг?

К.Г: Уже есть реальная угроза. Естественно, если, скажем, коммуникации Север – Юг наземные, через Кавказ, будут полностью контролироваться тандемом Турция–Азербайджан, то в любой момент это означает, что их западные союзники, такие как Великобритания и США, так как Анкара является частью НАТО, способны стать очень токсичным элементом на этих маршрутах.

ПН: На фоне проходивших совместных американо-армянских учений, и если режим Пашиняна вдруг устоит, то возможно ли появление баз и контингентов войск НАТО в Армении?

К.Г: Я не думаю, что Пашинян успеет привезти контингенты, так как тут нужно учитывать конкретную военную логистику в деле создания военной базы НАТО. А так, там и так малая база есть в виде около тысячи американских спецназовцев. Я не могу это проверить, но говорят, от восьмисот до тысячи находятся в этом огромном посольстве, которое просто город в городе. Может, этого им и хватит. А передача вооружений с данной логистикой для США очень осложнена. Конечно, в этом смысле и Россия имеет осложнённую логистику, но всё же. Ну и единственная страна, которая не хочет этого допустить – это Иран, и тут с военной логистикой всё в порядке.

ПН: Каков Ваш прогноз развития политической ситуации в Армении? Кризис будет усугубляться?

К.Г: Да, конечно, кризис в Армении будет усугубляться, но он будет идти в таком буйном, но при этом, с другой стороны, в вялотекущем режиме, как минимум, до ноября.