Ситуация вокруг Харькова. Данные полковника Алёхина

Новости Украины

Ход спецоперации на Украине для «ПолитНавигатора» продолжает анализировать полковник Геннадий Алёхин из Харькова, боевой офицер, соратник легендарного генерала Трошева, член Союза писателей России.

Боевые действия продолжаются на северном и южном фасе Донбасской дуги. Российские войска, подразделения ДНР и ЛНР ведут упорные бои в районе Авдеевки, Северодонецка и Лисичанска. А также в направлении Изюм-Барвенково, Краматорск, Лиман. Идет планомерное вклинивание в оборону противника. Здесь сосредоточены основные, хорошо подготовленные части и соединения ВСУ. К тому же, на Донбассе союзным войскам приходится перемалывать прочные, основательные в инженерном отношении опорные пункты и укрепрайоны. Весьма трудно в такой ситуации вести наступление быстро, преодолевать большие расстояния и стремительно развивать успех. Тактическая и армейская авиация, артиллерия, ракетные системы и комплексы выполняют боевые задачи в круглосуточном режиме.

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Наша армия также использует новые системы вооружения и боевой техники, которые активно применяются в ходе специальной операции. Взять, к примеру, «Солнцепек» – оружие ближнего боя, дальность его поражения – до 10 километров. Высокая точность залповой стрельбы достигается прямым прицеливанием пусковой установки и автоматизированным наведением на цель, что исключает попадание во второстепенные или невоенные объекты. С помощью лазерного дальномера расстояние до цели определяется с точностью до 4-5 метров.

У системы «Солнцепек» был предшественник – ТОС-1 «Буратино», который успешно применялся еще в Афганистане, а потом и в Чечне. Мне довелось наблюдать, как применялась это оружие во время второй чеченской кампании. Наибольшая его эффективность достигалась в горных районах, в узких ущельях, где подрыв боезапаса обеспечивал более плотное облако перепада давления. Сложность заключалась в доставке самой огнеметной системы в труднопроходимые районы, ведь у «Буратино» в качестве боевой машины использовалась база танка Т-72, а заряжающая машина на базе автомобиля КрАЗ. В горах они не всюду проходили.

Кстати, незадолго до начала специальной военной операции на Украине влиятельный американский экспертный портал 19FortyFive назвал тяжелую ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек» «самым мощным неядерным оружием России, способным нанести урон ужасным образом».

«Они выпускают химическое облако, которое буквально высасывает жизнь из всего, что находится в зоне поражения. В случае конфликта ТОС должны стать целью номер один для противника», – отмечало издание.

Российские тяжелые огнеметные системы «Буратино» и «Солнцепек» не случайно созданы на базе танков. Связано это не только с дальностью поражения их боезарядов, но и с необходимостью огневой поддержки войск в передовых порядках, на расстоянии прямого выстрела. Эти огнеметные системы, наряду с другими новыми или модернизированными видами вооружения уже показали свою эффективность в ходе боевых действий на Украине.

С другой стороны, учитывая сложный характер оборонительных сооружений противника, на мой взгляд, следует применять по полной программе ,казалось бы, устаревшую, но проверенную, а во многих случаях – незаменимую установку разминирования УР-77. Такого же мнения придерживаются генералы и офицеры, воевавшие на Северном Кавказе. Установка УР-77 принята на вооружение армии еще с советских времен. В войсках ее называют «Змей Горыныч». При прорыве переднего края обороны противника, насыщенного железобетонными сооружениями, эффект – весьма ощутимый.

На данном этапе спецоперации значение инженерных войск нашей группировки возрастает многократно. И не только в чисто боевом применении, но и в мирных целях.

Например, ежедневно в новостных выпусках телевидения сообщают о проблемах с водой в Донецке, Горловке, Мариуполе, других населенных пунктах. Эта задача может эффективно решаться с помощью подразделений полевого водоснабжения инженерных войск, имеющих на вооружении фильтровальные станции производительностью до 10 кубометров воды в час.

Учитывая сложность проведения посевных работ и массового нахождения взрывоопасных предметов на территории Донбасса и других освобожденных районов, возникает необходимость срочного выделения достаточного количества инженерно-саперных частей.

Теперь о ситуации вокруг Харькова. Совершенно очевидно, что Киев устроил этот переполох с якобы большим контрнаступлением в этом районе ради того, чтобы российское командование перебросило часть своих сил из Донбасса на север. И тем самым ослабило натиск ВС РФ на украинские группировки под Донецком и на Лисичанско-Краматорском направлении. Такой блицкриг украинскому генштабу не удался.

Но и закрывать глаза на некоторые моменты, недооценивать попытки противника прорваться в сторону российско-украинской границы, ни в коем случае нельзя. Это подтверждают и непрекращающиеся обстрелы приграничных сел. За минувшие сутки огневой налет совершен на село Середа Шебекинского городского округа (Белгородская область). Ранен мирный житель, разрушены жилые постройки. Только с начала военной операции в Белгородской области повреждены более 250 домов и построек, 85 автомобилей. К сожалению, есть пострадавшие среди местного населения.

Очевидно, имели место и просчеты в создании зоны безопасности, чего скрывать. Наблюдалась нехватка резервов со стороны подразделений «второго эшелона», которые, как правило, участвуют в зачистке и фильтрационных мероприятиях.

Сейчас на этом направлении группировка наших войск усилилась, перестроилась система работы ПВО.

Судя по тому, что командование ВСУ уже сняла часть наиболее боеспособных подразделений с северо-востока от Харькова и перебросила на Изюмское направление, а в самом городе усиленно возводятся оборонительные опорные пункты, блокпосты, можно судить об изменении обстановки, явно не в пользу украинских военных. Очевидно и другое. Локальные бои в серой зоне, попытки контратаковать со стороны ВСУ вблизи приграничных районов во многом носили пропагандистский характер.

Из отпетых нацистов подразделения «Кракен», входящего в состав полка «Азов», украинские информгентства пытаются слепить очередных «героев незалежной». Пока они отличились только заходами в населенные пункты Циркуны, Русская Лозовая, Старый Салтов. Но отнюдь не на поле боя.

Кстати, в сети уже «гуляют» и раскручиваются видеоролики, постановочные, наспех смонтированные – о выходе подразделений ВСУ к государственной границе с РФ. Группа бойцов теробороны тащит за собой пограничный столб, озираясь по сторонам закапывает его, затем на русском языке докладывает руководителю съемки о «готовности». Звучит «бравурный доклад президенту» на суржике. В свою очередь, находясь явно «под мухой», Зеленский горячо благодарит отважных бойцов. Занавес. Бурные аплодисменты в украинских соцсетях.

А вот что рассказывают очевидцы, жители Харькова и окрестных сел, которые оставили российские войска. Например, селения Циркуны. Причем, жители, не питающие особой симпатии к происходящим событиям:

«После взятия поселка местные жители нашли охранников – в домах поселка оставалось много вещей (не то, чтобы российские войска совсем ничего не брали, но явно не «вывезли подчистую весь поселок», как упорно рассказывали украинские пропагандисты). «Кракен» вывез этих охранников, чуть не убил, и заявил, что никакой охраны в Циркунах не будет. В итоге поселок вывозят подчистую, теперь уже без всяких кавычек. Для «Кракена» это привычное, наследное, так сказать, дело, потому что их прародители «Азов», когда еще были «нацбатом», а не полком Национальной гвардии, тоже занимались карательными операциями и сопутствующим мародерством. Теперь из них сделают «спасителей» Харькова и, судя по всему, передадут город «на кормление». Будут делать из Харькова вывеску идейно-боевой успешности неонацизма украинского национализма. Конечно, профессионалам рассказывать о том, какие из «Кракенов» отважные бойцы, бессмысленно. Но люди, познающие ситуацию из «труханов», ежесекундно будут читать о том, как «Кракен» освободил то село, это село, тот поселок, этот поселок, – и будут верить, конечно же».

В ходе такого медийного «наступления» нацисты из «Кракена», кроме идейных и упоротых боевиков, пополнились отпетыми уголовниками, недавно выпущенными из тюрем. Они уже успели себя «проявить» в Старом Салтове, Тишках. Грабили беспощадно, обстреливали автомобили местных жителей, которые пытались прорваться не в сторону российской границы, а в Харьков. Все эти ублюдки и мерзавцы подчиняются небезызвестному командиру Немичеву, отпетому и циничному националисту, который расстреливал и издевался над пленными российскими солдатами.

Большинство адекватных харьковчан прекрасно осведомлены в том, что добробатовцы с начала нулевых годов (тогда еще под вывеской «Патриота Украины») занимались наркотрафиком, кошмарили иностранных студентов, торговцев вещевого рынка «Барабашово», срывали георгиевские ленточки с ветеранов Великой Отечественной во время праздников, оскверняли и сносили памятники. Теперь с оружием в руках, прикрываясь мирными жителями, отстаивают свои безумные идеи и уничтожают все, что связано с Россией. Вот такие «гуманисты».

Отрадно, что многие жители Харькова наконец-то осознают это, правда, не все, надо признать. Впереди-большая, тяжелейшая работа не только на поле боя, но и в мирной жизни. За сознание и умы людей.