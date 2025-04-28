Ситуация вокруг СВО никак не изменилась: от Трампа лишь много шума – офицер флота

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С момента вступления Трампа на пост президента США ситуация вокруг переговорного процесса по Украине не изменилась – каждая из сторон гнет свою линию.

На это в эфире «Первого севастопольского» обратил внимание кандидат политических наук, директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В принципе, наша позиция с тех пор абсолютно не изменилась, ничем особо не приросла и не убавилась. Требования Запада и Киева тоже в общем-то статичны. Есть какие-то изменения с точки зрения лакокрасочности. И, объективно говоря, усилия Трампа нынче демонстрируют развитие ситуации по сценариям еще 2022-24 годов. Запад гнёт свою линию, она неизменна, мы демонстрируем нашу позицию, время работает в чём-то на них, в чём-то на нас. Но Украина свои позиции в формате команды Зеленского продолжает терять», – отметил он.

При этом эксперт обратил внимание, что в инициативах Трампа по мирному урегулированию появился ряд пунктов, которые раньше не были озвучены.

«Допустим, контроль над Кинбурнской косой, вопросы, связанные с судоходством на Днепре. Это прямые интересы британцев и французов. Франции, и всему Западу в принципе, нужен в первую очередь вывоз зерна по новому «зерновому коридору». Этот механизм существует, каким-то образом трансформируется, но не в своей основе – они продолжают эксплуатировать то, на что сели давным-давно. Поэтому целеполагание британцев и французов не особо изменилось под крышей всех разговоров, информационного шума и пузырей, за которыми ничего не следует. Они продолжают потихонечку делать своё дело», – подчеркнул Горбачёв.

Он добавил, что военно-техническое сотрудничество Киева с Западом как шло, так и идёт. Более того, принимает новый характер, о чем свидетельствует прошедшая в Стамбуле встреча с представителями 21 страны под эгидой британцев и французов. Цель – подвергнуть эрозии конвенцию Монтрё, лишить Россию выхода в Средиземное море и минимизировать возможности в Черноморском бассейне.