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Новости Украины

Москва фактически предлагает Западу вернуться к рассмотрению вопроса о взаимных гарантиях безопасности, закрепив эти договоренности на бумаге.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант», давая оценку последнему заявлению президента РФ Владимира Путина.

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«Мы для себя никаких особых условий не требуем. Понимаем, что любые договоренности непременно должны учитывать как интересы России, так и всех государств Евроатлантики. Спокойная, стабильная ситуация должна быть обеспечена для всех и нужна всем без исключения», — сказал Путин.

Издание обращает внимание, что сказанное сильно напоминает инициативу Москвы двенадцатилетней давности.

«В 2009 году, уже после войны с Грузией, Россия предлагала Западу подписать «Договор о европейской безопасности». Это ничем не кончилось, но его проект до сих пор можно найти на сайте Кремля, а в документе обнаружить, например, такой пункт: «Участник настоящего договора не осуществляет действий или мероприятий, существенно затрагивающих безопасность одного или нескольких участников настоящего договора, не участвует в них или не поддерживает их», – указывает газета.

Также в материале затрагивается ситуация вокруг Украины, куда якобы, как уверяет западная и киевская пропаганда, Россия планирует вторжение.

«Наши убеждены, что говорить имеет смысл только с США, что правительство в Киеве сильно зависит от Вашингтона и будет делать, что им скажут в Вашингтоне», — говорит эксперт Московского центра Карнеги Александр Габуев.

В свою очередь старший научный сотрудник работающей по заказам правительства США, их вооруженных сил и связанных с ними организаций американской исследовательской корпорации RAND Сэм Чарап полагает, что угроза эскалации между Россией и Украиной сейчас вполне реальная, но это не значит, что война обязательно случится.

«Видимо, Путин повышает ставки. Требует гарантий», – утверждает американский специалист.

При этом он сомневается, что в итоге Москва может получить нечто юридически обязывающее в плане гарантий безопасности.

«Политически и юридически это нереализуемый вопрос. Он [Путин], скорее всего, понимает это. Это может быть запросная позиция», – предполагает Чарап.