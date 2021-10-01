«Ситуация вышла за грань нормального». В Мурманске нападение на здание местного правительства

01.10.2021 15:13 (Мск), Москва, Елена Острякова

Неизвестный кинул «коктейль Молотова» в здание правительства Мурманской области минувшей ночью.

Об этом сообщает информационное агентство «СеверПост», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С ночи режим усиленной безопасности введён, идёт усиленное патрулирование города. Пострадал охранник, который пытался тушить пожар, ему оказана медицинская помощь. Правоохранительные органы разбираются с этим инцидентом», – заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

К поискам поджигателя привлечена Росгвардия. Экипажи были переведены на усиленный режим несения службы, около здания Правительства области выставлены наряды вневедомственной охраны.

Политолог Александр Кынев считает, что инцидент стал следствием противостояния политических сил в областной столице. Накануне депутаты в Совете Мурманска блокировали выборы нового главы города, глава администрации сложил полномочий. Эксперт считает, что за этим стоит бывший мэр Мурманска и депутат Госдумы от региона Алесей Веллер, который приехал в город непосредственно перед инцидентом.

«Много лет наблюдая за регионами, я вообще не могу припомнить ничего похожего. Это просто какое-то политическое хулиганство, не знаю, кто это сделал, но это глупо и несерьёзно. Федеральный центр такие события однозначно не одобрит, так же как и интриги, новые скандалы в Мурманске. Организаторов всей этой нездоровой атмосферы, политической турбулентности придется давать объяснения. Их ждут серьёзные последствия, вплоть до прощания с любой политической карьерой», – сказал Кынев.

Директор ЭАЦ «Северо-Запад», политолог Екатерина Колесникова считает, что ситуация в Мурманске вышла «за грань нормального».

«Накануне губернатор региона предпринял очередную попытку примирения с Советом, фактически, протянул руку дружбы. После этого состоялся очередной политический скандал с блокированием выборов главы города. А ночью на крыльцо правительства полетел коктейль Молотова. По-видимому, это не случайные события. Конечно, это вряд ли терроризм, скорее идиотизм помноженный на демонстрацию непонятно чего. Мурманск, похоже, старательно топят в интригах и политических скандалах. Город сейчас существует без главы и главы администрации. И создана эта ситуация была намеренно, извне», – сказала Колесникова.

Вчера ФСБ России задержала во Владивостоке регионального неонацистского объединения «Правые Приморья 2 2000 г. р., осуществлявший подготовку террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства. Таким образом он хотел повлиять на миграционную политику России.