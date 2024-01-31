«Ситуация взрывоопасная для всего ЕС» – французская журналистка о фермерских бунтах

Константин Серпилин.  
31.01.2024 16:41
  (Мск) , Тель-Авив
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Беспорядки, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Сопротивление, США, Украина, Франция


Нынешние протесты во Франции – это первая попытка противостояния всей политике ЕС, начиная от миграционных вопросов и заканчивая системой промывки европейских мозгов антироссийской и проамериканской пропагандой.

Об этом на канале израильского журналиста Александра Вальдмана заявила его коллега из Франции Елена Кондратьева-Сальгеро, которая живет и работает в Париже, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нынешние протесты во Франции – это первая попытка противостояния всей политике ЕС, начиная от...

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«По сути, этот фермерский протест – это, на самом деле, первый («жёлтые жилеты» нельзя было причислить к этой когорте), это первые попытки противостояния и отрицания Евросоюза. Если сейчас это всё опять сойдёт на нет, вполне возможно, я не люблю это выражение, но многие считают, что это последний шанс французов, во всяком случае. И не только французов, потому что здесь тоже может быть цепная реакция.

Даже если этот «последний шанс» будет упущен, и всё опять сойдёт на нет, я всё-таки надеюсь, что рано или поздно будет новый шанс. Потому что это взрывоопасная ситуация. К сожалению, это дело с заменой населения, с мигрантами, со всем тем, что сейчас пытаются вылить в мозги еврограждан по поводу России, Украины, Израиля, Палестины со всех сторон – миром это кончиться никак не может», – предупредила Кондратьева-Сальгеро.

Она добавила, что большой вопрос, выстоит ли ЕС.

«Евросоюз трещит по швам. Удастся ли удержать это всё? Здесь ещё сейчас подключатся американские выборы, все займутся Америкой, а Украину и прочее оставят на плечах Европы, которая уже не колосс и уже на глиняных ногах», – подчеркнула журналистка.

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