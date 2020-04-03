03.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Медицина, Россия
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Ситуацию с эпидемией в Крыму от Италии и США отделяет одна стадия




Крым находится на третьей из четырех стадий развития эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса.

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявила глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Пеньковской, ограничительные меры в Крыму, связанные с режимом самоизоляции, будут сниматься в зависимости от улучшения обстановки.

«Система ограничительных мероприятий и ужесточения мероприятий, ослабления мероприятий, она очень гибкая и она будет зависеть от развития эпидемической ситуации.

Сегодня выделяют четыре стадии. Первая стадия – это когда нет заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, вторая стадия – когда регистрируются только завозные случаи. Третья стадия – когда у нас регистрируются местные случаи. И четвертая – когда не прослеживается цепочка, кто от кого заболел.

Вот, Крым сейчас находится в третьей стадии – у нас есть местные случаи, и об этом сказано было на штабе. Для того, чтобы мы не перешли в четвертую стадию – стадию Италии, США, где невозможно отследить все контакты, и максимальное, что можно сделать – это разобщить, мы говорим о тех ограничительных мероприятиях, которые были введены», – заявила Пеньковская.

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