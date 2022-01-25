Сивков: «Арсенала у ЛДНР хватает, ответка подразделениям ВСУ есть»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В ЛДНР сосредоточены промышленные предприятия, которые собственными силами могут производить системы радиоэлектронной борьбы.

Об этом в эфире YouTube-канала «Рой ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«ДНР и ЛНР располагают достаточно богатым арсеналом различных систем вооружения. Причём, эти системы вооружения в ряде случаев не только трофейные, но и те, которые были ими самими сделаны, произведены. Поскольку на территории ДНР и ЛНР расположены предприятия, которые в советское время и во время пребывания на Украине производили современные системы радиоэлектронной борьбы, современные системы радиоразведки и радиолокации», – отметил он.

«Надо не забывать, что ДНР и ЛНР – они были всегда промышленным центром Советской Украины, и промышленный потенциал в Украину не уехал. Он, конечно же, подорван основательно, но, тем не менее, он есть. И сегодня он восстанавливается. Поэтому, я думаю, что ответные меры предпринимаются. Другое дело, что по политическим соображениям по тем или иным действиям в открытые источники не поступает», – рассказал Сивков.