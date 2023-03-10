Сивков: Есть только одно объяснение, почему Россия не разрушает мосты на Украине

Анатолий Лапин.  
10.03.2023 13:55
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация


У России есть вооружение, которое может уничтожить мосты, по которым для Украины идут поставки оружия и техники.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У России есть вооружение, которое может уничтожить мосты, по которым для Украины идут поставки...

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По словам эксперта, единственное объяснение, почему до сих пор на Украине функционируют мосты – политическое решение. На то, чтобы их уничтожить, такого решения нет.

«У нас есть боеприпасы и их сейчас стали применять – это УФАБ-1500, управляемая планирующая авиабомба калибра 150, боевая часть – тонна. Этой бомбой можно было бы разбить мост, тем более, дальность планирования – 40 километров с высоты сброса – 12 километров. То есть, есть такое оружие, поэтому тут дело не в этом. «Хаймарс», у него боевая часть всего 95 килограмм. Тут дело не в этом – это чисто политическое решение, чистая политика, такая, рафинированная политика», – заявил Сивков.

Полковник ГРУ в отставке, кандидат военных наук Владимир Квачков ранее заявлял, что Россия при политическом решении имела возможность давно, даже не нанося ракетные удары, разрушить транспортную инфраструктуру Украины. По одной из версий, это не дали сделать ряд российских олигархов, имеющих интерес в сохранении маршрутов экспорта на Запад через территорию Украины.

«Ни одной диверсионной акции на железных дорогах, ни одного рельса не было взорвано на украинских железных дорогах.

Хотя что можно было сделать – идет эшелончик, подорвался, тут прилетают Су-25, добили и улетели. А группа отошла километров на 15-30, села куда-нибудь и улетела, или перешла в другой район.

То есть, вывести из строя железнодорожную сеть ВСУ диверсионными методами было достаточно просто, это совершенно штатная задача бригад специального назначения. Нас этому учат! Ни одного решения не было принято», – говорил Квачков.

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