Сивков: Индифферентная реакция руководства РФ привела к атаке на Белгород

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К атаке украинских войск на Белгородскую область привело отсутствие жесткого ответа со стороны России на предыдущие провокации ВСУ.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт Константин Сивков.

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По мнению эксперта, чтобы такие ситуации не повторились в дальнейшем, необходимо создавать войска прикрытия границы, которые могли бы оперативно выявлять и уничтожать вражеские ДРГ.

«В этом регионе, это очевидные вещи, прикрытие границы не обеспечено должным образом. То есть отлавливать диверсионно-разведывательные группы наши пограничники могут, но сейчас это уже была не диверсионно-разведывательная группа, а полномасштабная разведка боем, чисто войсковая операция, которую пограничники парировать не могут. Для того, чтобы купировать эту угрозу, необходимо создание соответствующей системы контроля границы, которая там недостаточно эффективна», – сказал эксперт.

Он убежден, что вопрос стоит о создании и развертывании дополнительной группировки войск прикрытия границы.

«Войска прикрытия границы – это полки, дивизии, бригады, которые предназначены для того, чтобы при возникновении такой угрозы отправлять туда войсковую часть, батальон, например, который позволил бы своевременно выявить и уничтожить противника… Почему это стало возможным? Это стало возможно потому, что российское руководство совершенно индифферентно реагирует на удары по объектам стратегической ядерной триады, совершенно индифферентно реагирует на удары по президентскому дворцу, на другие подобного рода провокации. Потому враг наращивает усилия», – заявил Сивков.