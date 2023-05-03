Сивков: «Могли победить Украину в мае 2022-го. Опасаемся Запад и бережем мирняк»

Анатолий Лапин.  
03.05.2023 10:58
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия осторожничает на Украине, не проводя быстрых операций по разгрому ВСУ и не применяя ряд своих вооружений.

Об этом в эфире интернет-канала «Перспектива» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия осторожничает на Украине, не проводя быстрых операций по разгрому ВСУ и не применяя...

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По мнению Сивкова, закончить с ВСУ можно было бы еще в мае прошлого года, окружив их на Донбассе, как окружили и уничтожили советские войска гитлеровцев в битве под Сталинградом.

«С военно-стратегической точки зрения, Россия могла разбить Украину еще к маю прошлого года полностью. Но она этого не делает. Россия вместо того, чтобы окружить эту группировку Вооруженных сил Украины на Донбассе и в Луганске, и потом ее уничтожить, как это сделали с армией Паулюса под Сталинградом, начинала плавненько, аккуратненько выдавливать врага с территории Донбасса и Луганска», – сказал эксперт.

«Россия не применяет такие мощные ударные вооружения, как тяжелые бомбы свободного падения с дальних и фронтовых бомбардировщиков – так называемые ковровые бомбометания. Не применяет ряд других мощных средств вооружения, за исключением филигранных точечных ударов по отдельным объектам.

Потому что она опасается, что Запад может начать действовать жестко, с одной стороны, а с другой стороны, решает задачу таким образом, чтобы минимизировать потери среди гражданского населения», – утверждает Сивков.

При этом он не объяснил, каким образом Россия может осуществить ковровые бомбометания в условиях эшелонированной ПВО противника, когда ВКС (как, впрочем, и украинская авиация) вообще не пересекают линию фронта.

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