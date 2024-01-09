Сивков: Наступление на Харьков вовремя не началось – ВСУ дали построить укрепления

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Наступление российских войск должно было начаться еще в декабре, чтобы не дать ВСУ создать оборонительный рубеж. Поэтому озвученная в западных СМИ дата 15 января, скорее всего, фальшивка.

Об этом в эфире «Радио «Комсомольская правда» заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если 15 января действительно дата наступления наших Вооруженных сил на Харьков, это означает, что в наших высших штабах сидят «кроты» из «пятой колонны», которые на Запад докладывают о возможных действиях наших Вооруженных сил. Дата наступление наших Вооруженных сил всегда является государственной тайной, поскольку достижение оперативной стратегической внезапности является ключевым условием успеха любой наступательной и оборонительно операции. Скорее всего, это фальшивка», – считает эксперт.

По его словам, наступление на Харьков должно было состоятся еще в прошлом году, когда ВСУ выдохлись после неудачного «контрнаступа», а свежие силы еще не подтянулись.

«С точки зрения военного искусства, это наступление должно было состояться ещё в декабре, потому что они окончательно поняли, что их наступление уже выдохлось. И это даже самый крайний рубеж. Вообще-то, мы могли это сделать ещё осенью. Но сейчас фактически мы дали временную фору для того, чтобы противник подготовил оборонительные рубежи, и он их готовит. И чем дольше мы затягиваем с началом нашего наступления, тем сложнее нашим войскам будет их прорвать», – подчеркнул военный эксперт и добавил, что с точки зрения готовности войск перейти в наступление можно «хоть сегодня». «Но это с точки зрения военного искусства. А с точки зрения внешнеполитического и политического факторов, когда это будет – сказать сложно. Это определяется вот этими факторами. То есть, это вопрос, который не относится к военному способу, а к политическому, и учитывая потенциал обоих факторов я полагаю, что наступление может и не состоятся», – заключил Сивков.