Сивков: Не надо хоронить Черноморский флот – он жив и регулярно работает по врагу

Анатолий Лапин.  
26.12.2025 13:36
  (Мск) , Москва
Вооруженные силы, Дзен, Россия


Неверно считать, что Черноморский флот загнан в угол и исчез как боевая единица – он регулярно работает, и работа эта заключается не только в выходе кораблей в открытое море.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт, полковник в отставке Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Флоту на морском направлении наступать не на кого. У флота нашего морского врага на Черном море нет. Диверсии, которые устраиваются, всегда могут быть, но господство на море на нашей стороне, это абсолютно точно. Мы можем идти куда хотим, а они не могут.

Второй момент – флот воюет на сухопутном направлении на полную катушку. Пушками никто сейчас не стреляет по берегу, потому что и пушек нет. Ракетная стрельба по плану генштаба ведется. А морская авиация на приморском направлении работает по полной программе, поддерживая сухопутные войска, и морская пехота тоже воюет», – заявил Сивков.

