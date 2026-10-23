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Владельцы крупных НПЗ, нефтебаз и другого попадающего под удары ВСУ бизнеса должны передавать часть средств в специальный фонд, из которого будут финансироваться подразделения БАРС и мобильные огневые группы, защищающие эти объекты.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил капитан I ранга в отставке Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Сивкова, допускать, чтобы бизнесмены сами создавали частные вооруженные подразделения, нельзя. Но финансировать огневые группы, созданные государством, можно через специальный фонд.

«Право на насилие и на средства насилия, военные силы, имеет только государство. Что делать? Надо делать так, чтобы вот эти богатенькие Буратины выплачивали дополнительные средства Вооруженным Силам для прикрытия конкретных объектов. Создание фонда – в этот фонд должны выделяться средства для содержания БАРСов. Из этого фонда изымаются средства, которые создаются при каждом предприятии, фонда прикрытия. Изымаются средства соответствующим командованием района территориальной обороны Вооруженных Сил, и через них закупается оружие, создаются БАРСы, которые обеспечивают работу всех под контролем государства. А если предприятие, частник не обеспечивает его прикрытие путем выделения средств, а не закупки оружия, в соответствующий территориальный орган, то в этом случае производится национализация этого предприятия как участника, который не способен эффективно им управлять», – заявил Сивков.

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