В США понимают, что в случае смены Зеленского на его место может прийти лидер, который отменит все решения предшественника как нелегитимные, предаст американцев и станет национальным героем калибра Богдана Хмельницкого.

Об этом на канале «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Американцы тоже прекрасно понимают, что легитимность Зеленского под большим вопросом, и любой лидер, который придёт на смену, может откреститься от всех решений, поскольку он был нелегитимен. Но почему его не меняют?.. Любой другой лидер получит разрушенную страну, и у него будет дилемма: или добивать эту страну, или сделать очередное предательство, только уже в отношении американцев. И спокойно – всех, кто сидят у него в окружении, советников… демонстративно расстрелять, дать приказ ВСУ расстрелять все заградотряды и нацистов, объявить о прекращении военных действий, а потом вступить в состав РФ в качестве одного из субъектов. Более того, известно, сто сейчас 28% плодородных благоугодий Украины уже скуплены транснациональными корпорациями. Почему они так долго бьются и требуют, чтобы все ушли, потому что большая часть этих угодий находится под нашим контролем, чернозёмы. И это всё списывается, возвращается украинскому народу, точнее – единому народу России. Он становится национальным героем уровня Богдана Хмельницкого, а может и выше. И американцы это хорошо понимают», – сказал Сивков.

«Даже Буданов, который начал говорить о том, что сил нет и так далее – это посыл Буданова нам, что я, в принципе, готов. И Залужный готов. А в сущности… и Буданов, и Залужный, если они такое совершат, их сразу же запишут в агенты Москвы, а дальше он станет национальным героем. Вопрос очень серьёзный. Американцы потому и держатся за Зеленского, потому что его страшно менять», – добавил эксперт.