Сивков объяснил, почему Запад пошел на нарушение договорённости не атаковать «старую» Россию

Анатолий Лапин.  
26.05.2023 16:02
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Россия, США, Украина


Запад не верит в победу ВСУ, поэтому одобряет провокации, которые устраивает Украина, в том числе атаки территории «старой» России.

Об этом в эфире телеканала «День» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад не верит в победу ВСУ, поэтому одобряет провокации, которые устраивает Украина, в том...

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По мнению Сивкова, российская армия нанесла серьезное поражение ВСУ, и Штаты больше не верят в том, что украинская армия является той ударной силой, которая способна нанести поражение РФ.

«Запад явно нарушает все договоры. Чем это, на мой взгляд, обусловлено? Это обусловлено тем, что Запад, очевидно, видит, что, несмотря на то, что происходит массированное давление на российские Вооруженные Силы, наша армия нанесла противнику очень тяжелое поражение.

Действия Запада, связанные с нарушением этих всех ограничений, которые были до этого, свидетельствует о том, что Запад панически боится разгрома ВСУ, полного.

По всей видимости, у Запада есть явное понимание того, что ВСУ, как ударная сила, способная нанести России поражение, возможности нет.

Поэтому они идут на эту эскалацию», – заявил Сивков.

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