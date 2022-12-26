Сивков: «Patriot» для Украины – отчаянная попытка Запада спасти режим Зеленского

26.12.2022  18:15 (Мск), Минск
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Передача Украине ЗРК «Patriot» – вынужденный шаг США, поскольку, помимо прочего, связан с большим риском того, что русские быстро научатся противодействовать данному комплексу, который на Западе единственный в своём роде.

Об этом в эфире канала «БелТа» заявил российский военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Передача Украине ЗРК «Patriot» – вынужденный шаг США, поскольку, помимо прочего, связан с большим...

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«Patriot» – это единственный ЗРК большой дальности, которым вообще располагает Западная цивилизация, у неё комплексов большей или приблизительной мощности нет, это только Штаты выпускают. Отталкиваясь от этого надо понимать, что Запад для того, чтобы спасти режим Зеленского, идёт на крайние меры. Надо понимать, что появление этого комплекса на территории Украины для Запада чревато очень серьёзными угрозами.

Во-первых, надо иметь в виду, что этот комплекс излучает сигнал. Причём этот комплекс идёт не из экспортной версии, а из наличия ВС США. Они идут даже на то, чтобы «предоставить» возможность России получить данные о характеристиках этого комплекса, для того, чтобы спасти этот режим», – отметил он.

«Если мы получаем характеристики данного комплекса с режимами работы и другими характеристиками, то мы можем найти противодействия средствам радиоэлектронного подавления. Но Запад идёт на это», – сказал Сивков.

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