Сивков: По Крыму могли бить F-16 из Румынии. Разгрому ВСУ мешает «пятая колонна»

У российской армии накоплено достаточно ресурсов для полного разгрома ВСУ, но этому мешают внешнеполитические факторы в виде угрозы прямого столкновения с НАТО и внутриполитические, как заинтересованность «пятой колонны» сберечь свои экономические антиквы за рубежом.

Об этом в эфире «Радио «Комсомольская правда» заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сивков пояснил, что есть два пути обезопасить территории РФ от обстрелов с Украины.

«Если решать задачу паллиативным путём, то естественно речь идёт об увеличении эффективности системы противовоздушной обороны, то есть о наращивании сил и средств ПВО. У нас итак система эффективная. Но для того, чтобы обеспечить практически на 100%, надо просто увеличивать количество средств, обеспечить глубину разведки на дальность, в полтора раза превышающей дальность стрельбы ракетами и на глубину не менее 150-200 км, с тем чтобы не выявлять эти вот самые установки движения и обеспечить время реакции в несколько минут, чтобы выполнить задачу и их уничтожить. Но это чрезвычайно сложно, чрезвычайно. Но если принимать радикальное решение, то надо шире понимать и четче говорить – надо провести стратегическую операцию группы фронтов. У нас там сейчас развёрнуто достаточно сил для операции группы фронтов по полному разгрому группировки Вооружённых сил Украины на Левобережной части Украины и вполне способны это сделать. По опыту Великой Отечественной войны, по опыту операции подобного рода она может занять месяц-полтора. После этого Вооруженные силы Украины, как организованная сила, прекратят свое существование», – убежден эксперт.

Он назвал несколько причин, почему до сих пор проведение такой операции не согласовано, хотя российские Вооруженные силы сегодня способны ее выполнить. В первую очередь, это внешнеполитический фактор угрозы передачи Украине ядерного оружия, а также угроза прямого вмешательства стран НАТО. Однако, отметил Сивков, опубликована информация о том, что ракетный удар по Крыму 4 января осуществляли истребители F-16, стартовавшие с территории Румынии.

«Если это так, то НАТО уже вступила напрямую в военные действия. И это тот самый внешнеполитический фактор, из-за которого мы действуем очень осторожно. Второй фактор – внутриполитический, это «пятая колона», и тут её влияние очень серьёзное, надо это понимать. Интересы «пятой колонны» – это экономические интересы. Нельзя забывать, что огромное количество активов вывезено за рубеж, находятся в собственности лиц, занимающих серьёзное положение в российском обществе. И их влияние на характер боевых действий конечно заметно», – подчеркнул Сивков.