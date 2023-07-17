Сивков: Пора превратить украинские порты в лунную поверхность

Владимир Гладков .  
17.07.2023 17:41
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Зерно, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Поскольку страны НАТО планируют конвоировать украинские суда после выхода России из зерновой сделки, самым адекватным противодействием этому будут бомбовые удары российской авиации с целью уничтожения портовой инфраструктуры Украины.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку страны НАТО планируют конвоировать украинские суда после выхода России из зерновой сделки, самым...

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«Учитывая то, что сегодня уже Песков объявил, что зерновая сделка не будет продлеваться, учитывая тот факт, что натовцы пойдут на то, чтобы боевыми кораблями, с большой вероятностью могут пойти, обеспечить конвоирование судов, идущих из Одессы и других портов с зерном. То самое эффективное и решительное действие может быть – это разрушение портовых сооружений в этих приморских городах с лишением возможности коммуникаций. Попросту, погрузки этих судов, уничтожении этих причалов, загрузочных ёмкостей, в общем – всего, что называется портовой инфраструктурой», – отметил он.

«Эта задача вполне решаемая, но для этого придётся провести воздушно-наступательную операцию, это однозначно, поскольку высокоточными ракетами можно отдельные особо важные объекты вывести из строя, но не разрушить инфраструктуру в целом. Нужно нормальным образом это дело превратить в лунную поверхность – бомбовыми ударами дальней авиации с применением бомб свободного падения», – предложил Сивков.

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