Сивков: Пора превратить украинские порты в лунную поверхность
Поскольку страны НАТО планируют конвоировать украинские суда после выхода России из зерновой сделки, самым адекватным противодействием этому будут бомбовые удары российской авиации с целью уничтожения портовой инфраструктуры Украины.
Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Учитывая то, что сегодня уже Песков объявил, что зерновая сделка не будет продлеваться, учитывая тот факт, что натовцы пойдут на то, чтобы боевыми кораблями, с большой вероятностью могут пойти, обеспечить конвоирование судов, идущих из Одессы и других портов с зерном. То самое эффективное и решительное действие может быть – это разрушение портовых сооружений в этих приморских городах с лишением возможности коммуникаций. Попросту, погрузки этих судов, уничтожении этих причалов, загрузочных ёмкостей, в общем – всего, что называется портовой инфраструктурой», – отметил он.
«Эта задача вполне решаемая, но для этого придётся провести воздушно-наступательную операцию, это однозначно, поскольку высокоточными ракетами можно отдельные особо важные объекты вывести из строя, но не разрушить инфраструктуру в целом. Нужно нормальным образом это дело превратить в лунную поверхность – бомбовыми ударами дальней авиации с применением бомб свободного падения», – предложил Сивков.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.