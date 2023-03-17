Сивков прокомментировал мнение «кретинов и предателей» о ненужности Крыма

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Говорить о стратегической ненужности Крыма для России ввиду нагрянувшей «эпохи ракет» – кретинизм и предательство.

Об этом в эфире канала «Дайте сказать!» заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии отметили, что особенно среди молодого поколения имеют место сомнения в нужности Крыма для России, аргументированные тем, что сегодня в эпоху ракет неважно, насколько близко вражеские войска стоят к границам.

«Люди, которые придерживаются такой позиции, либо конченые кретины, с которыми вообще говорить не о чем и бесполезно что-либо объяснять, либо заведомые враги России, западники. В любом случае – и тех, и тех убеждать бесполезно. Люди, которые говорят, что нам надо оставить Крым, а до этого говорили – хорошо бы и Кавказ, убрать этих «чёрных», это враги народа, России. Их надо не убеждать, а отправлять на Запад. Открыть Верхний Ларс и большим бульдозером туда выдавить», – ответил Сивков.

Тем не менее, он в двух пунктах объяснил, чем важен Крым с военной точки зрения.

«Крым – это непотопляемый авианосец, который обеспечивает контроль всего Черноморского бассейна. Крейсер «Москва», имея ракеты дальностью боя 700 км, находясь в порту Севастополя, мог достать любую цель по всей акватории Чёрного моря, не выходя из базы. У нас таких крейсеров ещё два. У нас есть ракетные комплексы «Оникс», стоят на фрегатах проекта 22350 и 11356, у них тоже ракеты бьют по всей акватории. Береговые ракетные войска с такими же комплексами тоже простреливают всю акваторию Чёрного моря. То есть – это гарантированная защищённость в любой точке в Чёрном море от любой угрозы. Второе, это главная база Черноморского флота, она создавалась 300 с лишним лет. Построить главную базу в любом другом месте – у нас нет трёхсот лет. Это гигантские средства и вложения, которых нам не реализовать. Оставление Крыма означает ни что иное – как потерю Чёрного моря, ни много ни мало», – подчеркнул эксперт.

Он также рассказал, чем обернётся занятие Крыма натовскими войсками.

«Если там будут размещены ракеты среднего радиуса действия, то это приближение зоны поражения этих ракет аж за Урал. А если они будут размещены на Украине, то это до Урала. Появление там самолётов НАТО с боевым радиусом в 1000 км – в зоне поражения Москва, Санкт-Петербург. Обычной фронтовой авиации. То есть для нас даже тактическая американская авиация в этом случае будет иметь стратегическое значение, она будет бить по нашим городам. Как это выглядит в жизни – посмотрите видеокартинки из Сирии, Сербии, Ливии. Там могут быть поставлены ЗРК, которые обеспечивают поражение наших самолётов на больших удалениях до 150 км. Там будет стоять система ПРО, которая сможет создать угрозу нашим стратегическим ядерным силам и нейтрализовать значительную часть нашего ядерного потенциала. Достаточно? А что касается кретинов и предателей – с ними говорить не о чем», – заключил Сивков.